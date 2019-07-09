【美日澳聯合軍演】中國電子偵察船駛近監視　專家：很正常的現象

美國、澳洲及日本周日（7日）起在澳洲附近海域進行名為「護身軍刀—2019」聯合軍事演習，日本首次派出參考美國海軍陸戰隊所設「水陸機動團」。 據澳洲傳媒報道，澳洲軍方正在密切跟蹤監視一艘中國的偵察船，後者目的可能是要監視此次軍演。

美日澳舉行每兩年一度的「護身軍刀」系列聯合軍演。（澳洲國防部）

據介紹，「護身軍刀」系列軍演每兩年一次，主要以美國及澳洲為主，其他國家則是不定期參加，是反映美澳密切同盟及軍事關係的軍事演習，有助於提高兩軍的戰略和武器裝備的互操作性。今年的的軍演將有中強度的「高端」作戰規劃與演練，參與兵力多達2.5萬名，演習內容包括海上作戰、空中作戰、特種作戰、兩棲登陸和後勤補給等。日本並非首次參加「護身軍刀」系列演習，卻是首次派出去年剛成立用於兩棲兩陸作戰的「水陸機動團」。

惟據澳洲傳媒引述澳洲軍方人士消息指，中國對於日本海上自衛隊如何與美澳部隊協同作戰特別感興趣，配備先進偵察設備的解放軍海軍815G型電子偵察船，上周六（6日）據信已抵達巴布亞新畿內亞北部海域，預料會監視此次軍演。澳洲聯合作戰司令部指揮官比爾頓在軍演開幕儀式上亦有提到此事，表明正跟蹤該艘偵察船的去向，「這是一艘收集情報訊息的船，雖然不會造成太大威脅，但我們會採取適當行動。」

海軍專家王雲飛在接受內地傳媒採訪時則稱，偵察船只要不進入別國領海，在其他國家經濟專屬區或國際海域航行是符合國際法的，美日等國的偵察船亦經常出現中國的經濟專屬區。王雲飛指，電子偵察船通常會裝備各種偵察設備，可偵測對方的雷達、電子通訊等訊號，部分偵察船甚至可以偵測潛艇。

軍演的目的是要反映美澳密切同盟及軍事關係的軍事演習，有助於提高兩軍的戰略和武器裝備的互操作性。（澳洲國防部）

王雲飛認為，隨着解放軍海軍的偵察船數量增多，除了在太平洋、印度洋外，其他海域也經常會見到它們的身影，「這是很正常的一種現象，表明中國海軍正在崛起，一些國家應該習慣這些船隻的現身。」

（綜合報道）