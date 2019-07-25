【逃犯條例】德議員稱訪華談香港「不歡而散」　華春瑩：不符事實

德國自民黨聯邦議員薩萊（Bijan Djir-Sarai）日前隨黨主席林德納（Christian Lindner）一同訪問香港、上海、北京，在香港期間與不同政治派別的人物會晤，包括泛民立法會議員。 然而，薩萊事後指出，當他們到達北京後，卻遭到中共官員追問對香港的看法，更指責他們支持香港的示威者、支持中國動亂，雙方最後不歡而散。 中國外交部發言人華春瑩則説，德國自民黨代表團遭到粗魯對待的説法不符合事實。

自民黨議員薩萊。（資料圖片）

薩萊表示，代表團在香港期間會晤各種人物，並交談各種話題，這是為瞭解當地的不同派別，從而得出一個全面的印象。然而當他們到達北京時，一系列事先約好的會晤被臨時取消。

他指出，代表團後來與中共中央對外聯絡部（中聯部）副部長郭業洲會晤，郭業洲沒有像正常的會晤那樣，先是寒暄一下德中友誼，隨後再談具體問題，而是一開場問出非常強硬的問題：「你們去了香港，你們對那裡印象如何？」雙方之間的緊張態勢隨後不斷增加。

薩萊：雙方不歡而散 甚至沒有握手

薩萊續指，雙方隨後就香港問題強調各自黨派的立場，自民黨表示需要全面瞭解情況，但不只是透過北京方面。按照原先的計劃，兩黨的會談還應討論香港之外的其他話題，例如經濟合作、全球貿易等等，但會談最後都是在爭執香港問題，不歡而散，雙方甚至都沒有握手。

華春瑩表示，德國自民黨代表團遭到粗魯對待的説法不符合事實。（資料圖片）

華春瑩：中方就涉港問題清晰闡述立場

對此，中國外交部發言人華春瑩在星期三（24日）的例行記者會上表示，德國自民黨代表團遭到粗魯對待的説法不符合事實。她強調，此訪是中國共產黨同德國自民黨之間一次正常的黨際交流，中聯部負責人同代表團就兩黨和兩國關係進行了交流，就涉港問題清晰地闡述了中方立場。

華春瑩説，中德全方位戰略夥伴關係處於發展的關鍵階段，中方希望包括自民黨在內的德國各主要政黨為增進兩國政治互信、加強兩國友好合作多做有益和建設性的事。

德國自由民主黨領袖林德納（Christian Lindner）。（資料圖片／美聯社）

薩萊指中國「似乎愈來愈自負」

對於華春瑩的回應，薩萊對德媒《德國之聲》強調，自民黨關心的不是接待態度是否友好這類問題，而是中國當局的對外呈現的姿態似乎愈來愈自負。他認為，與幾年前相比，中方現在更加自信，極其堅信中國選擇了一條邁向未來的正確道路，幾乎聽不得任何外部意見。「以前至少可以在不公開的會談中提及人權、法治議題，現在則只要一提到這些話題，中方立刻就會掐斷。」

事實上，在德國各主要政黨中，自民黨主要體現經濟界利益，在對華政策上相對更重視經貿議題。該黨聯邦議會黨團上月制訂一份對華立場文件，通篇都在強調歐洲應如何抓住中國經濟崛起帶來的巨大機遇、促使中國更加融入國際貿易規則，以及加強歐洲自身競爭力來應對中國的挑戰，全篇只有3處提及「人權與自由貿易不可分割」、「推進制訂兼顧人權的歐中自貿協定」。

薩萊則反駁「自民黨只關心與中國的生意」的説法，認為雖然要找到一條與中國和睦共存的道路，但不能再像從前一樣閉著眼睛堅信中國會隨經濟發展而走向民主。「歐洲的政界、經濟界不能再如從前那樣天真，我們必須明白中國當局的首要目標不是改善人權，而是經濟發展。」

（德國之聲）