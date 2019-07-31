【封殺華為】華為手機第二季出貨量增24%　英媒：與愛國主義有關

華為近日公佈今年上半年業績，營收額達4013億元（人民幣．下同），年增長23.2%，利潤率為8.7%，至於智能手機出貨量方面更達1.18億部，較同期增長24%。 英媒引述市場研究公司數據顯示，華為手機的中國市場佔有率在第二季升至38%，認為與零售商的廣告行銷綑綁愛國主義有關。

據《BBC》報道，市場研究公司Canalys公佈數據，顯示華為手機的中國市場佔有率有所增加，其他主要品牌如Oppo、Vivo、小米和蘋果卻見下滑。數據顯示又，3月至6月智能手機在中國市場出貨量衰退6% ，只有9760萬部，已連續9個季度下滑。但華為在逆境中表現優異，第二季出貨量達3730萬部，較去年同期大幅成長31%。事實上，華為手機高達64%都是在中國出售。

不少內地民眾正選購華為手機。（視覺中國）

Canalys的分析師賈沫認為，美國商務部對華為的禁令，使其在海外市場充滿不確定性，故重點轉到內銷市場，不斷擴張線下銷售，吸引競爭對手Oppo和Vivo的用户，且在行銷策略上把華為與愛國情懷連在一起，令消費者會購買華為手機。

國際數據資訊公司（International Data Corporation，IDC）分析師基蒂．富奧克（Kitty Fok）亦指，消費者以愛國情操展現對華為的支持，對在中國已有高知名度的華為業績大有幫助，「產品本身知名度就已經很高，加上中美貿易戰，民眾會認為必須支持華為。」

（BBC）