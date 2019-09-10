【華為風波】美國政府歸還扣留兩年器材　華為撤銷控訴

美國政府部門2017年在阿拉斯加扣留了一批屬於華為的通訊器材，據路透社周一（9日）取得的法庭文件顯示，這批器材在今年8月歸還給華為後，華為已向美國法院申請撤銷針對美國商務部及其他政府部門有關此案的控訴。

華為捲入中美貿易戰中。華盛頓曾多次警告，北京或能利用華為設備監聽其他用戶，造成安全隱患。華為則否認這些指控。（資料圖片）

報道指，在2017年，當時這些華為的通訊器材在加州完成實驗室測試後，正途經阿拉斯加運回中國。美國政府懷疑涉案的通訊器材違反出口限制，因此將其扣留並進行檢測。華為其後在美國法院控告美國政府，要求歸還器材。美國政府確認這些器材無需申請出口準證，於今年8月將器材歸還，隨後華為也撤控。

然而，華為指美國政府「隨意且非法」扣留器材長達兩年，其後也拒絕提供理由，對此表示失望。

華為目前是全球最大的通訊器材製造商，也捲入中美貿易戰中。華盛頓曾多次警告，北京或能利用華為設備監聽其他用戶，造成安全隱患。華為則否認這些指控。

目前，美國也指華為違反對伊朗的出口禁令，將華為列入「實體清單」，封殺華為。華為則反訴被美國政府打壓，指公司遭到美國以違反憲法的方式限制運作。

（路透社）