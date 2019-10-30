韓媒：中國在朝鮮邊境部署逾10架翔龍無人機　大範圍偵測韓日

據韓國媒體《朝鮮日報》今日（30日）報道，中國在與朝鮮接壤的吉林省部署至少10餘架最新的翔龍戰略無人機，此無人機戰鬥半徑2000公里，偵測範圍可達黃海、日本海及日本，韓國軍方已高度注意。

報道指出，韓國在日本海沿岸的軍方後方和日本，以及聯合國後勤基地，均包含在中國無人機的監視偵查範圍內。韓國軍方人士稱，「中國在吉林省部署翔龍，並持續擴張基地設施」，「目前已部署了至少10餘架，最多20架」。這些事實也可透過衛星地圖服務確認。

報道又指出，據本月初拍攝吉林省雙遼市附近機場的照片可見，9台翔龍處於出擊或待命狀態。可推測中國在此處基地使無人機飛到黃海和日本海外，甚至會飛至太平洋。

翔龍戰略無人機可在1.8萬米的高空使用，最大續航距離7000公里。（資料圖片）

翔龍被稱為美國高空無人偵察機「全球鷹」的中國版。據悉，它可在1.8萬米的高空使用，最大續航距離7000公里，滯空時間10小時。不僅可以搜集到影像情報，也可監聽軍方通訊等。韓國軍方人士表示：「因為它的戰鬥半徑寬廣，飛行範圍可達韓半島全境。」

報道指出，專家們認為，翔龍除了單純偵查外，也可承載武器。也有觀測認為，中國把吉林省基地變成無人機專用的前哨基地時，可能會部署攻擊專用的無人機。

（《朝鮮日報》）