【電訊詐騙】蒙古國逮捕800名中國人　涉非法賭博詐騙洗錢等犯罪

據外電報道，蒙古國國家情報總局局長傑雷爾．多普帕拉姆在周三（30日）透露，作為調查網絡犯罪集團的一部分，烏蘭巴托警方周二（29日）展開突擊搜查，逮捕約800名中國公民，並沒收數百部電腦和大量電話卡。 中國駐蒙古國大使館則指對此案高度重視，正與蒙古方面就此保持密切溝通配合，並再次提醒在蒙古國的中國公民要加強防範意識，警惕電訊詐騙。

柬埔寨、菲律賓等東南亞國家加大針對中國人的網絡犯罪集團的打擊力度。（視覺中國）

報道指，蒙古警方在行動前已進行長達兩個月的調查，被捕的中國公民全都是使用30日簽證入境，並涉嫌非法賭博、詐騙、電腦黑客、身份竊取及洗錢犯罪。報道又指，今年前三個季度，到蒙古國的中國公民增長超過10%，分析指隨著柬埔寨、菲律賓等東南亞國家加大針對中國人的網絡犯罪集團的打擊力度，不法分子可能流竄到蒙古國等國家。

另一方面，中國駐蒙古國大使館亦有發出公告，提到針對海外中國公民的電訊詐騙主要為「虛構綁架」及「冒充公檢法」兩大類，近來還發現一些電訊詐騙的新手法，如通過手機App、遊戲軟件等向當事人巧妙遊說，或通過內置木馬病毒騙取受害人的個人資料、資金帳戶、密碼等。

（綜合報道）