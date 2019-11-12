汝州中醫院集資風波發酵：領導號召職工買債　《紐時》採訪受阻

11月11日，《紐約時報》頭版刊發的一則有關「求助於員工以償還中國債務」的文章引發外界的關注。 文章稱，該報兩名記者前往河南汝州尋找「白象項目」（指大而無當、造價昂貴、不實用的東西），報道地方政府大肆舉債建造的面子工程。但他們卻遭到跟蹤與圍困，當地警察威脅要展開刑事調查，一名官員則懇求從正面角度報道。

汝州市中醫院構想圖。（微博@汝州市中醫院）

事件發生在擁有100萬人口的「煤城」河南省汝州市。內媒「上游新聞」曾披露，汝州多名中醫院職工曾於7月份反映，領導號召給國企集資，購買其發行的非公開可轉換公司債券，職工每人10萬元（人民幣，下同），中層幹部20萬元，為期6年。到期無法返還本金，則換為企業債券。如果拿不出錢，領導建議銀行貸款，不貸就要扣獎金。

但該中醫院書記則回應稱，醫院執行的是國資委文件，「買不買自願」。據了解，集資主要用於建醫院。由於資金缺乏，新醫院建設付不起工程款已經停工。

由於該公司資產流動性較弱，資金壓力和償債壓力較大，且存在一定的或有負債風險等風險因素，受訪的中醫院職工擔心交的錢收不回來。

根據上述王書記透露，醫院是執行「市裏的要求」，「市長開了會，會上說要發行公司債券。」

其實早在今年4月份，兩則法院的民事裁定書裏就透露了政府的初衷。

在這兩起訴訟中，汝州市兩家城投平台的債務風險問題凸顯。其中，汝州市交通投資發展有限公司是違約方，汝州市鑫源投資有限公司是擔保方。面臨巨大償債壓力的兩家企業，均隸屬於汝州市國有資產管理辦公室。

「巧合」的是，汝州市中醫院同樣涉及上面兩宗訴訟，且同樣都是擔保人；更「巧合」的是，鑫源投資正是這次向中醫院職工非公開發行可轉債的企業的控股股東。在4月5日《經濟觀察報》的報道中，對於還款計劃，鑫源投資相關負責人彼時表示「具體還沒有」。

就目前看來，他們想到的「好辦法」就是：向那些還能正常發工資的單位伸手，要求職工拿出錢來集資。

中國於6月份發佈的《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》曾要求在嚴格控制地方政府隱性債務、堅決遏制隱性債務增量、堅決不走無序舉債搞建設之路的同時，鼓勵依法依規通過市場化融資解決項目資金來源。

有評論者表示，所謂「依法依規通過市場化融資解決項目資金來源」，並非把手伸向普通職工，讓他們來為地方上的債台高築買單。地方政府債務風險，不能肆意轉嫁給普通職工，他們的工資雖由財政發放，但並不意味着，有義務把工資再「借」給政府。正如所有亂收費都是「自願」的，辯稱「自願」毫無意義；讓職工掏錢的主意很卑劣，拍板者當被嚴肅追責。