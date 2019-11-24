比利時經貿團訪華期間　傳遭大規模網絡攻擊　每小時達135次

比利時公主阿斯特里德（Astrid）及比利時副總理兼外長賴恩德斯（Didier Reynders）等王室及高階官員率領企業界等逾600人，組成號稱史上最大規模經貿訪問團17日至22日到北京及上海訪問。 比利時媒體23日（上周六）報道，訪問團停留中國期間，傳遭到大規模網絡攻擊，每小時達到135次。

11月18日，國家副主席王岐山在北京中南海會見比利時國王代表、公主阿斯特里德。（路透社）

包括法蘭德斯廣播電視台（VRT）及比利時晨報（De Morgen）等引述參與訪中經貿團的網絡安全專家鮑德維恩（Geert Baudewijns）表示，雖然知道中國網絡有安全性問題，會遭受攻擊，但不知道問題會有多嚴重，幸好有做好準備。

鮑德維恩說，訪問團在北京的下榻飯店周圍有移動桿設備，所有的流量都要經過特定的網絡系統，這讓人提高警覺。他帶了數台個人電腦到中國，使用特殊系統偵測，很快就發現有幾個伺服器不斷試圖入侵，每小時約有高達135次的網絡攻擊。

亞投行行長金立群與到訪的阿斯特里德和比利時經貿代表團成員合影留念。（《中國日報》）

不過，訪問團為網絡攻擊做了準備，出發前已討論應該採取什麼步驟。報道指與會代表攜帶的一些設備將被丟棄，並建議所有人回國前重新設定，更改所有密碼。

(中央社)