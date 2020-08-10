「特朗普中國製造」衝上美國熱搜　伊萬卡商業帝國再受矚

為贏得2020年11月大選，特朗普（Donald Trump）團隊一直將攻擊中國作為競選「策略」之一，這一策略雖然博得了諸多選民的支持，但也似乎遭到了「反噬」。

當地時間8月9日，「特朗普中國製造」（TrumpMadeInChina）這一話題衝上推特（Twitter）熱搜，隨後登上美國版熱搜的第一位置。

這個話題來源於美國作家唐·温斯洛（Don Winslow）9日在推特發的一個視頻《特朗普中國製造》，他寫道：「特朗普粉絲們，如果你們的總統真的如此愛美國，那怎麼解釋這個視頻呢……」

美國作家唐·温斯洛（Don Winslow）9日在推特發布視頻《特朗普中國製造》。（截圖）

在温斯洛的視頻中，特朗普不斷在言語上攻擊中國，任何場合都把「中國」（China）掛在嘴邊。但是視頻接着指出，特朗普品牌的衣服，卻似乎是「中國製造」的。

視頻還「挖」到特朗普以前參加的一個節目，主持人拿着特朗普品牌的領帶，問他「這領帶哪裏製造的？中國？」台下有個畫外音回應主持人說：「中國。」台上的特朗普則一笑而過。

主持人拿着特朗普品牌的領帶，問他「這領帶哪裏製造的？中國？」。（網上圖片）

特朗普上台後，一直高呼「美國製造」，視頻毫不留情地說到：「這只是另一個謊言而已。」「他抱着美國國旗，但他的品牌服裝卻是中國製造。你不是那個還在相信特朗普謊言的蠢人吧？你是嗎？」

視頻一出，在推特上立刻引起熱烈反響，網友們拿出好多「特朗普中國製造」的證據。

外界諸多聲音認為，儘管特朗普的口號是「買美國貨、僱美國人」，但特朗普家族仍保留了主要的海外業務，特朗普集團繼續在海外工廠生產大部分產品，與此同時，他的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）在中國拿下了很多具有價值的商標。

特朗普與女兒伊萬卡。（路透社）

美國NBC新聞曾報道，特朗普和伊萬卡主要在中國、印度尼西亞、土耳其和加拿大等國生產特朗普品牌的產品。

全球貿易數據追蹤公司Panjiva的調研總監Chris Rogers 表示，截止至2017年1月，伊萬卡旗下的所有產品都是在中國大陸和香港的工廠生產的。但從2017年1月起，伊萬卡的一些生產線被轉移到了印度尼西亞、韓國和越南的海外工廠。