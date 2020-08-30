新冠肺炎│青島啤酒節成功舉辦　澳媒：標誌中國防疫有效經濟復甦

繼早前的武漢水上派對引起外媒廣泛關注後，近日為期17天的第30屆青島國際啤酒節落幕，同樣引起外媒關注。澳洲廣播公司（ABC）29日報道指，青島國際啤酒節的成功舉辦標誌著中國防疫措施取得了有效成果，也反映出中國經濟正在逐漸復甦。

第30屆青島國際啤酒節盛況（點圖放大）：

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報道稱，自8月以來，水上派對在中國各地已經變得普遍，而本年度將近3周的青島國際啤酒節規模較往年小，但也吸引了大量入場客，這種情景在幾個月前是無法想像的。很多遊客特意從其他城市前往青島參加這次活動。一名從東南部城市來到青島的遊客說：「我很久沒見到這麼多人了。人只有彼此聯繫，我們才能感到開心。」

從目前的情況看來，中國嚴格而有針對性的措施已經開始見效。而這也反映出了中國在應對疫情的同時，其經濟也在逐漸復蘇。報道表示，青島國際啤酒節的成功舉辦標誌著一項非凡的成就（extraordinary achievement）：儘管中國是一個擁有10多億人口的國家，人口密度如此高，但它卻幾乎將新冠病毒控制住了。

8月中旬武漢一場大型水上電音派對引起外媒廣泛關注（點圖放大）：

相比之下，作為「唯一一個人口與中國相似」的國家，印度在8月最高一天新增約6萬例確診病例。此外，雖然美國的人口不到中國的1/4，城市人口密度也較低，但該國本月每日新增確診病例也達到了約4萬例。即使是日本這個大多數民眾都嚴格佩戴口罩的國家，在8月份的大部分時間裡，該國每天都有超過1000例新病例。