俄媒：中俄將在2020年簽署協議　聯合設計重型直升機

俄羅斯衛星通訊社當地時間9月1日報道稱，俄羅斯聯合航空製造集團董事會主席阿納託利·謝爾久科夫（Anatoly Serdyukov）表示，俄羅斯和中國準備在2020年簽署協議，計劃聯合設計重型直升機。

謝爾久科夫說：「為中國市場聯合設計AC332 AHL重型直升機的協議早在2019年末就已經草簽並做好了正式簽署的準備，但新冠肺炎疫情影響了我們的計劃。目前，我們正在與同行等待疫情結束，以便選擇一個合適的機會簽署文件，這有望在2020年實現。」

他表示，俄羅斯直升機控股公司（Russian Helicopters）將根據這項協議設計一批關鍵組件，中航直升機股份有限公司（Avicopter）主導研發項目，發動機也由中方負責。

根據中俄兩國2016年簽署的協議，AC332 AHL重型直升機計劃在中國量產，供應中國市場。

這款直升機的最大起飛重量38.2噸，航程達630公里，最大時速300公里，艙內載運時的載重量為10噸，艙外吊運的起重量為15噸。

同時，謝爾久科夫還透露，為加快建造中俄寬體遠程客機項目使用的PD-35大推力發動機，當前正在研發18項關鍵技術工藝，「在全球實踐中，此類發動機的建造工作已經持續15年」。

他強調，「必要測試的第一階段已經順利結束，複合材料槳葉的測試還在繼續進行。按照日程，PD-35發動機的全尺寸樣品飛行測試將於2025年開始，我們努力不超過這個期限。」

謝爾久科夫提到的中俄寬體遠程客機即為CR929大飛機。此前，CR929項目被曝受阻，交付時間比預計的時間晚了3年到4年。