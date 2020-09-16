天主教刊物：教廷冀設駐華代表處　以促成梵蒂岡高官與李克強會晤

為期兩年的中梵主教任命協議即將屆期，梵蒂岡國務院長帕羅林（Pietro Parolin）日前證實，梵蒂岡有意延長協議，也相信將會延長協議。 天主教權威刊物「美國」期刊（America Magazine）周二（15日）再披露，教廷希望在北京開設一個常設代表處，以促成帕羅林與總理李克強會面。

據悉，「美國」期刊是教宗方濟各（Pope Francis）所屬「耶穌會」發行的刊物，常被視為教宗推動各項改革的重要風向標。

「美國」期刊報道，中梵主教任命協議10月到期，教廷已做好續約準備。教廷認為中梵協議是有用的，因為可藉此打開與中國直接對話的大門，包括解決主教任命爭議，促成中國教會生活正常化，「以及在適當的時機，觸及中梵間從1951年就中斷的外交關係問題」。

2019年5月，教宗方濟各在聖伯多祿廣場的每週例行朝見活動上接見上海代表。（AP/資料圖片）

報道還指出，中梵沒有外交關係，教廷一直希望在中國設置「常設代表處」，作為與中國政府、當地教會溝通的窗口，像教廷在越南的做法一樣，但中國政府拒絕，因為北京的前提是教廷必須與台灣斷交。

中梵協議簽署後，中國駐意大利大使館一直擔任中國與梵蒂岡溝通的橋梁。中梵雙方每年會舉行一到兩次外交部次長級的會議，下次在羅馬的會議預期雙方將簽署續約協議，但會議日期受疫情影響而延後。

教宗方濟各多次公開表達希望訪問中國，但中國認為「時機仍未成熟」。不過，去年2月中梵外交部長在德國慕尼黑的歷史性會晤，已使雙方外交關係跨出一大步。下階段的合理安排就是促成帕羅林與李克強的會晤。

（America Magazine／中央社）