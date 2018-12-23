北洋「大清故勇」墓碑孤懸英國百年　歷經兩年主體修繕完畢

1881年和1887年，清政府分別派員到英國接收在此訂購的軍艦，陳受富等5位年輕水兵客死他鄉，埋葬在英國紐卡斯爾市聖約翰墓園。 經過一百多年風雨，墳墓已經有不小損毀。現在，歷經兩年，位於紐卡斯爾的北洋水師水兵墓地的重建主體工作終於完成。

幾位北洋水師水兵墳墓在修繕前狀況不容樂觀。（封面新聞）

1881年，200多名清朝水兵在丁汝昌的帶領下到達了英國北部城市紐卡斯爾市，等待接收在這裡訂造的「超勇」和「揚威」兩艘巡洋艦。在英國期間，袁培福、顧世忠因水土不服去世，被安葬在聖約翰公墓。

6年之後的1887年，來自清朝的隊伍第二次抵達紐卡斯爾，準備接收「致遠」和「靖遠」兩艦。連金源、陳成魁和陳受富三人在這一次接艦行動中去世，也被安葬在聖約翰墓園。

1911年，辛亥革命前夕，清末海軍將領程璧光前往英國參加英王喬治五世加冕典禮時，專程前往聖約翰墓地弔唁，並重修了墓碑，墓碑上寫著這五人的身份「大清故勇」。

如今，100多年的風吹雨打，這些墓碑的現狀已不容樂觀。自2016年5月，英國北部華人企業家協會成員發現這組水兵墓地的現狀後，就開始進行籌備修繕工作。而中國國家文物局2016年也委託中國文物保護基金會實施聖約翰墓園北洋水師墓的搶救性保護修繕項目。如今，目的主體已經修繕完畢。

在籌備北洋水師水兵墓的修繕工作期間，英國北部華人企業家協會會長戚勇強在紐卡斯爾市檔案館查詢了墓地資料，1887年去世的三人墓地是在當年6月30日，由一名叫「Fong Yah Jang」人購買。

甲午史學者陳悅推測，購買墓地的署名者很可能是當時清政府駐英國大使館的官員。而紐卡斯爾當地出具的資料顯示，5方墓地均屬於中國政府（Chinese Government）所有。

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