廣州中山大學食堂工地挖出千年古墓！　年代橫跨東漢至明清

1月6日，廣州中山大學南校園一處工地傳出消息，在施工現場發掘出數處的古墓。 據了解，這群古墓的時間分布為東漢及明清時期，另有發現唐代的水井。

廣州中山大學食堂旁掘出古墓。（翻攝網絡）

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位於中山大學南校園春暉園食堂旁的工地現場，幾位考古人員正在測量墓穴大小，標記隨葬品數量和位置，繪製墓穴的平面圖。

據早前報道，一處呈三角形的墓穴裡散落著數十件古物，有十多個罐狀器皿和蓋子，還有一些牛、雞等動物形狀的物品。

現場廣州市文物考古研究院相關負責人指出，中山大學廣州校區南校園地勢較高，適宜古人生產生活、死後埋葬。該負責人還表示，「從目前的考古發現和地理研究成果看，漢代海珠區並不是現在的一個大島嶼，而是以寶崗、曉崗、赤崗、馬崗頂等高地為中心形成的小島。考古發現的東漢墓葬，其主人生前可能是在這些小島上生活的居民。」

實際上，早在1950年代，中山大學南校區就曾發現史前時期的石器；1981年，中山大學電教大樓基建工地也發現一處東漢墓穴。當時，就由中山大學人類學系教師帶領1977級和1979級全體同學，自己動手對該墓進行了發掘清理。

不過，據工地現場相關負責人表示，大概在一個月前就發現了古墓的痕跡，學校安排了專業的考古人員進場清理和處理，但該墓葬受晚期人類活動嚴重擾動，下一步，市考古院將嚴格按照文物保護法規和考古工作規程，對這些古遺址古墓葬進行搶救性發掘，確保文物安全。

（南方Plus）