陳凱歌自傳被裁定誹謗拒按判決要求道歉　遭京法院登報公示

曾執導《霸王別姬》、《無極》等電影的著名導演陳凱歌，早年出版的自傳《我的青春回憶錄：陳凱歌自傳》（下簡稱《自傳》）因涉嫌誹謗男子邱路光，遭對方以侵犯名譽權為名提出訴訟。 北京市海淀法院審理後作出判決，指具有誹謗、貶損原告邱路光人格、披露他人隱私的過錯，要求陳凱歌於7日在報刊作賠禮道歉。但因陳凱歌到期仍不履行判決，海淀法院今日（8日）在《法制日報》等媒體刊登公告，公示案件判決書的部分內容。

《我的青春回憶錄：陳凱歌自傳》被判定部分內容誹謗。（網上圖片）

《自傳》出版於2009年，書中提及一位女性K及K的丈夫。判決書顯示，原告邱路光認為，書中雖然沒有寫上真實姓名，但根據K的出生時間、結婚過程、名字起源，以及與K的丈夫的畢業院校等具體描述，可以判斷「K的丈夫」明顯就是指他。邱路光認為，書中關於他的內容明顯侵犯自己的名譽權，故提出訴訟。

據知，《自傳》中提及邱路光的內容，包括「其人的霸蠻，卻有所聞」；「自身是否為人，如何做人，全不重要，本是這類人的可憐處」；「以『謀刺』和其他罪名被開除黨籍、軍籍、公職，判刑十一年，流徒青海」，還有描寫他與「女護士」的接觸過程等。

北京海淀法院登報公示判決內容。（網上圖片）

登報費用由陳凱歌負擔

海淀法院認為，陳凱歌在不能證實自己所描述情節真實性的前提下，杜撰的原告邱路光與女護士接觸、私逃後又被抓回的經過，甚至被開除黨籍軍籍和判處刑罰的內容，屬於造謠、杜撰，侵害原告邱路光的名譽權，亦具有誹謗、貶損原告邱路光人格、披露他人隱私的過錯。在一定範圍內勢必造成原告邱路光社會評價的降低，被告陳凱歌應承擔相應的侵犯原告邱路光名譽權的侵權責任。

法院指出，支持邱路光請求判令被告陳凱歌向其賠禮道歉，消除影響，恢復名譽具有事實和法律依據。關於原告邱路光主張的精神損失費一節，法院會依據陳凱歌的過錯程度、侵權行為的具體情節、給受害人造成精神損害的後果等情況酌定。

法院審理後作出判決，要求在判決生效後7日內，陳凱歌在《法制日報》、《北京晚報》、《作家文摘》向邱路光書面賠禮道歉，消除影響，道歉信的具體內容由法院審核。

今日，因陳凱歌到期不履行判決內容，海淀法院將該判決書主文通過傳媒發布。根據判決內容，登報公示的相應費用會由陳凱歌負擔。