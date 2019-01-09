【僅中國發現】雲南果蝠帶類似伊波拉新病毒　可感染人類足以致命

新加坡與中國的學者共同研究發現，雲南一種果蝠身上帶有類似伊波拉病毒和馬爾堡病毒的新型絲狀病毒，以捕獲地點命名為「勐臘病毒」。勐臘病毒可感染包括人類在內等多種哺乳類動物，引發與伊波拉病毒和馬爾堡病毒相同的嚴重出血和器官衰竭，足以致命。

新加坡杜克國立大學醫學院傳染病研究主任王林發（譯音）與中國科學院武漢分院的鄭正立組成的團隊，近日在英國著名科學期刊《自然》中發表研究成果，稱在雲南西雙版納猛臘縣捕獲到的一隻果蝠，其肝臟內帶有新型絲狀病毒勐臘病毒。

伊波拉病毒最嚴重的一次大爆發是在2013年至2016年，當時西非有超過一萬人喪生。（網上圖片）

研究人員是在分析該隻果蝠體內的絲狀病毒多樣性時發現勐臘病毒的存在，經測序和功能表徵研究後，顯示其是絲狀病毒的一個新屬。勐臘病毒在遺傳學上非常獨特，只有32%至54%的基因序列與其他已知的絲狀病毒相同。與其他絲狀病毒不同，勐臘病毒會出現在不同地理位置的樣本中，故推測可能有包括一個或以上的原宿主物種。

研究人員用不同的動物細胞測試勐臘病毒，結果顯示其能在猴子，倉鼠、狗、人類等不同物種間傳播。勐臘病毒與伊波拉病毒和馬爾堡病毒有密切關係，在進化史上處於伊波拉病毒和馬爾堡病毒之間，故亦具有相似的重要功能，例如使用相同的分子受體進入細胞並引起感染等。

目前勐臘病毒僅在中國的果蝠中被發現，研究人員將進行進一步的測試，以評估病毒傳播到其他物種的風險。王林發認為，辨別出勐臘病毒有助於預防傳染病大爆發，並從中制定有效的控制策略和治療措施。「因為這類傳染病可以在毫無預警的情況下影響大眾，造成破壞。」

（綜合報道）