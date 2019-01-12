江蘇化工廠向長江直排劇毒污水　4高管被帶走助查　廠方否認指控

江蘇省泰州市泰興聖泰科合成化學有限公司（以下簡稱「江蘇聖泰科」）自2017年以來就私設暗管，多次向長江下游排放未經處理的劇毒廢水，嚴重污染長江下游和東海水域的水質。 儘管江蘇聖泰科事後否認排污，但泰州市泰興環保局負責人表示，當局自2015年起已先後對該公司進行了32次檢查，遠超國家規定次數。而該公司4名高管亦自今年1月2日、3日起，先後被公安機關傳喚，至今未歸。

江蘇聖泰科私設暗管向長江直排污水。（紅星新聞）

水質被破壞 村民搬遷

據了解，江蘇聖泰科位於泰興市虹橋工業園新興產業區內，主要生產醫藥中間體。工廠距離長江，直線距離約1公里。

據內媒紅星新聞報道，江蘇聖泰科廠房與附近村莊的最近距離不足1公里，內媒記者走訪當地時更聞到淡淡的刺激性氣味，且不少屋舍門前均貼有「房屋出租」的信息。據現場村民表示，以前他們都會直接引長江水灌溉，但現在水井打上來的地下水都是既渾濁又刺鼻，所種的菜更不敢吃。此外，村內的水塘這幾年下了魚苗後，但魚苗根本無法長大。因此，經濟條件好的村民已搬到市內居住，而村內的房子大部份都租予周邊工廠打工的人。

多名村民均認為，村內水質的破壞，與鄰近的化工企業江蘇聖泰科有莫大關聯。為此，村民曾多次撥打相關電話投訴，也和村委會反映過水污染、空氣污染和噪音污染的情況。

附近村民的一塊菜地與江蘇聖泰科的廠房僅有數百米之隔。（紅星新聞）

當地環保局責令改正

當地環保部門上月28日再接到民眾舉報，即對江蘇聖泰科進行突擊檢查，發現該廠排污系統中一根軟管直接插入到雨水井中，涉嫌向長江直接排放污水。經過對雨水井內積水採樣監測，化學需氧量（COD）為3300mg/L、超標32倍，氨氮含量超標0.97倍。對於有執法人員問到廠方將後期雨水直接排至污水收集池旁邊的下水道窖井前，會否對排放的後期雨水進行檢測化驗時，有職員竟表示：「不檢測，完全憑經驗」，並表示不清楚後期雨水排至下水道窖井後的處置情況。

泰興環保局於2019年1月4日下發了《責令改正違法行為決定書》，責令江蘇聖泰科「立即改正私設暗管排放超標廢水的違法行為」。目前，該案已經移交公安機關；江蘇聖泰科四名高管自1月2日、3日起，先後被公安機關傳喚，至今未歸。泰州市公安局相關工作人員表示，「人已經被抓了，案件正在進一步辦理當中。」

江蘇聖泰科私設暗管向長江直接排污水。（紅星新聞）

據江蘇聖泰科副總經理徐勇事後回應指，廠裡的污水自去年起均由污水處理廠統一處理，此前的污水則由工廠自己處理，經檢測合格後直接排入長江。他又承認過去曾被當地環保部門發現過有不到位的情況出現，後來也按照要求進行整改，強調不存在向長江排污的情況。關於江蘇聖泰科四名高管被公安機關傳喚，至今未歸。徐勇稱，「只是協助調查。」

對於江蘇聖泰科否認排污，泰州市泰興環保局環境執法大隊負責人吳新聖表示，「這家企業一直是環保部門重點監控的企業。自2015年起，我們先後對該企業進行了32次檢查，遠遠超出國家規定的次數。」