河南發現2000年前新莽時期鑄幣廠遺址　面積達10萬平方米以上

據新華社報道，一座新莽時期（公元9年－23年）的大型國家級官方鑄幣廠遺址日前在河南南陽知府衙門博物館內被發現，有望破解2000多年前新莽王朝的經濟密碼。 該遺址初步探測面積達10萬平方米以上，現有發掘面積僅75平方米。

一座新莽時期（公元9年－23年）的大型國家級官方鑄幣廠遺址，日前在河南南陽知府衙門博物館內被發現。（視覺中國）

報道稱，2017年底，南陽知府衙門博物館內地面因雨水沖刷塌陷，修護時發現一些陶質錢範殘塊，河南省文物考古研究院、南陽市文物考古研究所立即聯合開展搶救性發掘。中國社會科學院考古研究所研究員白雲翔表示：「這裏以鑄造銅錢範為主、兼具鑄造『大泉五十』、『小泉直一』兩種錢幣，是重要的考古發現，為研究秦漢時期錢幣鑄造業及新莽時期社會經濟制度提供珍貴史料。」

在出土文物展示現場，兩塊分別印有銘文「始建國元年三月」和「後鐘官工褒造十一」的陶製錢範引發專家關注。王莽托古改制，其中幣制改革共進行四次。中國錢幣學會研究員楊君表示：「這次發掘出土的遺物是第二次幣制改革『始建國元年』（公元9年）遺留下來的。」

據報道，遺址內還發現馬蹄形窯室一處。室內填土結構疏鬆，包含草木灰、炭灰、紅燒土塊等，內壁燒結面厚約3厘米。由於燒結面較薄，專家推測，此窯可能是烘範窯。楊君說：「銅範鑄錢的兩個核心流程─鑄造銅範和澆鑄成幣，相關遺物該處遺址均有出土。」

（新華社）