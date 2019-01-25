國統局定義「中等收入」僅月入2千至5千元　網民嘲：瞬間全國脫貧

國家統計局周五（25日）發布《2018年全國時間利用調查公報》，社科文司高級統計師金紅在新聞稿的附注一欄中，說明「低收入群體」、「中等收入群體」、「較高收入群體」及「高收入群體」的官方定義。 惟官方定義出爐後引起輿論熱議，不少人批評不切實際，更諷刺稱「瞬間全國脫貧了」、「原來走向小康生活是把標準降低就可以」、「2020全面小康穩了」。

據新聞稿中的附注指出，該調查公報中所提到的不同收入群體，是按照調查對象收入水平劃分，「低收入群體是指調查對象月收入在2000元（人民幣．下同）以下的群體；中等收入群體是指調查對象月收入在2000元至5000元的群體；較高收入群體是指調查對象月收入在5000元至10000元的群體；高收入群體是指調查對象月收入在1萬元以上的群體」。

官方定義中等收入群體是指月收入在2000元至5000元。（視覺中國）

有內地傳媒分析，官方的定義可能是參考世界銀行的標準，但卻把上限大幅收窄。以中等收入群體為例，世銀的標準是成年人每天收入應為10美元至100美元，即年收入3650美元至36500美元。兌換成人民幣後，就是2.3725萬元至23.725萬元。

報道又提到，內地自去年10月1日起實施的新個人所得稅法（即薪俸稅），徵稅起點由之前的月入3500元提高至5000元，剛好「低收入群體」及「中等收入群體」都不用繳稅。

官方定義出爐後引起熱議，網民批評不切實際：

我被強行高收入了...我都買不起一個廁所。 我才26歲，月收入就已經達到了8300，說實話，我現在都不敢處對象，我怕人家圖我錢。 我膨脹3秒鐘，原來我和周圍的人都是高收入群體呢。 2000元算中等，還房貸一個月最少2000！ 看來我一個月一萬，男朋友一個月100萬，我們也算是門當戶對了，之前還自卑呢！ 單位是美金還差不多。 那明星豈不是高高高高高高高高高高……收入群體了。 總算沒拖國家後腿了，真好！

專家建議宜採取更嚴格的標准來界定中等收入群體。（視覺中國）

國家統計局局長寧吉喆日前曾經提到，中國擁有全球規模最大、最具成長性的中等收入群體，截至2017年已有超過4億人，今年更有望繼續增加。

北京大學人口研究所教授穆光宗認為，中等收入群體的擴大可以說喜中有憂。即便是中等收入群體，根據目前的定義，群體內部也存在著貧富差異，如果月入2000元也可以進入中等收入群體，太寬泛的定義會使一個概念失去可信的強大解釋力。因此，宜採取更嚴格的標准來界定中等收入群體，他指出，其實中等收入群體中的低收入人口過得還是挺艱難的，不論是實際收入還是生活壓力都難以讓他們感受到生活的輕松、樂趣和尊嚴。

穆光宗表示未來的努力方向是，釐清中等收入群體的概念邊界，讓真正意義上的中等收入群體與中產階層融合，承擔起相應社會責任，使之成為推動社會總體可持續發展的人口力量。