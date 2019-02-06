大年初一男子醉酒後稱要出外打工　點知真係坐火車走咗......

在大年初一（5日），河北承德一名男子喝醉酒後，嚷著要出去打工，他的家人原以為是其喝醉胡言亂語，沒想到當晚該男子真的乘火車前往石家莊，幸好民警及時在火車上將其截下。

民警及時在唐山北站將郭先生從火車上接下，當時郭先生滿身酒氣。（《北京青年報》）

當天晚上，郭先生一家人在家裏吃團圓飯，郭先生席間喝了近2斤白酒，說趁著大家都在家過年，外出打工的少，他要趕緊出去找工作。一家人只當他是喝醉亂說話，女兒還勸他：「大家都在家過年，你去哪找工作啊，工地也都放假了。」

一家人吃完飯後，郭先生留在家裏，其他人都出外拜年。當家人回到家裏時，發現郭先生不見了，以為他去了打牌，都沒當回事。沒料到當晚郭先生的妻子王女士接到一個電話，竟然是郭先生借別人手機打來的。郭先生對妻子說他已經坐上往石家莊的火車，請他們放心，不要找他。這時候全家人都擔心他會出事。

當時王女士從手機機主得知，郭先生乘坐的列車下一站就是唐山北站，於是趕緊報警求助。其後民警在唐山北站將郭先生從火車上接下，發現其嚴重醉酒，滿身酒氣，期間還數次要求離開。至當晚凌晨1時30分左右，郭先生的家人趕到了唐山北站，將郭先生接回到家中。

（《北京青年報》）