T恤設計將港澳與多國並列　Versace被指辱華後致歉：尊重中國主權

時尚品牌Versace所設計的一款T恤，所印的文字將香港、澳門與中國、美國等國家並列，被內地網民指責「辱華」，紛紛揚言抵制。品牌代言人楊冪亦宣布，終止與其所有合作。 Versace 在微博發聲明就事件致歉，並重申熱愛中國，堅決地尊重中國領土國家主權。

涉事T恤將港澳與中國、美國等並列，被指「辱華」。（網上圖片）

近日有內地網民表示，Versace所設計的一款T恤，將香港和澳門與中國、美國、意大利等國家並列，涉嫌「辱華」、「分裂中國領土」，紛紛出言抵制。

從網傳圖片可見，涉事的T恤列出世界各地多個城市及其所屬國家，並以「城市－國家」的方式印上，如「London-UK」（倫敦－英國）、「Beijing-CHINA」（北京－中國）等。但香港和澳門，則寫成「Hong Kong-HONG KONG」（香港－香港）和「Macau-MACAO」（澳門－澳門），而非「香港－中國」或「澳門－中國」。

今日凌晨，Versace透過官方微博表示，為此次爭議事件深表歉意，稱其錯誤設計導致某些城市沒有使用正確的國家名稱，該T恤已於7月24日在官方所有銷售渠道下架並銷毀。「這是我們公司的疏忽，我們對於由此造成的影響深表歉意。Versace重申，我們熱愛中國，堅決地尊重中國領土國家主權。」

今年6月24日，Versace宣布楊冪出任品牌代言人，也是中國首位代言人。（微博）

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楊冪中止與Versace合作：祖國主權和領土完整不可侵犯

Versace品牌代言人楊冪所屬的「嘉行星光（重慶）影視傳媒有限公司」亦隨即發表聲明，稱公司及楊冪在​​獲知情況後，已向Versace 發出「解除協議告知函」，並已停止與Versace 的全部合作。

聲明強調，「無論何時，祖國的主權和領土完整神聖不可侵犯，更不容分割！堅持一個中國的原則、堅決維護祖國統一是我們每個中華人民共和國公民義不容辭的責任！」

據知，今年6月24日，Versace宣布楊冪出任品牌代言人，也是中國首位代言人。Versace當時發聲明表示，楊冪將以個性鮮明的時尚態度，傳遞Versace勇於表達自我的獨特內涵。