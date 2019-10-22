浙江山村「八仙傳說」竟是億年前恐龍腳印　村民不知情用水泥填埋

浙江蘭溪梅江鎮群聲村八仙崗日前被證實有一億年前恐龍腳印化石，但不知就裏村民以為恐龍腳印化石只是當地一個「八仙」傳說中的「神仙屁股印」，故早在6月初就將其填埋，以作「維修保護」。 有專家認為，暫時難以評估被填埋後的恐龍腳印化石未來能否修復，當地政府目前已將化石所在的整座山封閉保護。

不知就裏村民恐龍腳印化石填埋，以作「維修保護」。（微博）

事緣在今年年初，一名群聲村村民在新聞上得知貴州一處侏羅紀早期地層發現大量恐龍腳印化石，想起家鄉上亦有類似的物事，遂在網上與中國地質大學恐龍專家副教授邢立達聯絡。邢立達其後就在本月初與美國的古生物學家共同宣布，證實在蘭溪發現重要的大型恐龍腳印，並發表正式論文，闡明共計發現有20多個腳印，全是約一億年前蜥腳類恐龍所留下。

專家證實，村民眼中的「神仙屁股印」，原來是約一億年前的恐龍腳印化石。（微博）

論文發表後，不少專家學者來到現場實地探訪，卻發現恐龍腳印化石不但被人工鑿過致凹陷，邊緣連接處更被用水泥砂漿灌注。原來當地有一些神話傳說，八仙崗本叫紅石崗，相傳「八仙」鐵拐李雲遊天下，看到此處紅石光潔，就在山崗頂席地而坐閉目養神。鐵拐李後來覺得獨坐乏趣，遂用拐杖劃出一個特大的棋盤，叫來曹國舅等人下棋。是故八仙崗上的石頭形似棋子、棋盤，恐龍腳印更被認為是「八仙」的臀印。

由於受到長期風吹日曬，村民就夾錢專門從山東運來石料，將臀印按照原本的形狀「維修保養」，「弄一下，有點樣子，好看一點。」

專家認為難以評估未來能否修復被埋填的恐龍腳印化石。（微博）

浙江自然博物院博士金幸生認為，恐龍腳印被填埋，難以評估未來能否修復，「如果坑底沒有被鑿過，那上面的水泥拆掉問題不大，如果下面也被開鑿過，那恢復起來就有難度了。」金幸生又指，類似的恐龍腳印化石，在麗水、東陽、義烏都曾經發現過，蘭溪情況是從民間傳說變成科學解釋，對研究中國白堊紀中期恐龍動物群的分布與演化，以及民間傳說對古生物學的影響都有重要意義。

（錢江晚報）