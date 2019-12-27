【掃黑除惡】汕頭前村官率黑社會非法獲利過億　數罪並罰囚25年

廣東高院日前終審宣判一宗涉黑案件，首被告是前村委會主任謝培忠，其犯組織領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、聚眾擾亂社會秩序罪、非法持有槍支罪等多項罪名，數罪並罰被判處有期徒到25年，並處沒收個人全部財產。

首被告是汕頭龍湖區新溪鎮西南村前村委會主任謝培忠。（資料圖片）

法院審理查明，在1990年代初，謝培忠在汕頭龍湖區新溪鎮西南村糾集親友為非作惡，組成穩定的利益集團。在2005年初，謝培忠當選西南村村委會主任，其後就通過非法手段，陸續安排多名集團成員混入村委會，逐步形成以其為首的黑社會性質組織。自2013年起，該集團與走私集團勾結走私凍品、樹木等，以黑護私，非法獲利過億元人民幣。

自2013年起，謝培忠的黑社會集團與走私集團勾結走私凍品、樹木等，以黑護私，非法獲利過億元人民幣。（資料圖片）

此外，該集團為為攫取非法利益，還涉及多宗故意傷害、聚眾鬥毆、故意毀壞財物、聚眾擾亂社會秩序、聚眾衝擊國家機關、尋釁滋事、非法採礦等違法犯罪，欺壓、殘害百姓，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序。

廣東高院駁回謝培忠等39名被告的上訴，認為原判認定事實清楚，證據確實、充分，適用法律及定罪準確，量刑適當，審判程序合法。

（綜合報道）