【武漢肺炎】廣東多地屋苑現「消毒屋」沖身防疫　專家：方法欠妥

武漢肺炎疫情持續。為防範感染，戴口罩、勤洗手、消毒等成為日必不可少的動作。 廣東等多地一些小區（屋苑），近日相繼在入口搭建「消毒屋」，向住戶噴灑消毒劑「沖身消毒」。但有專家表示，對人消毒欠妥，可能會灼傷皮膚或影響呼吸道，「消毒屋」的做法並不可取。

以「消毒屋」抗疫的方法，最早源於重慶市榮昌區中華奧城小區。月初有傳媒報道，該小區在出入口搭起一條長約5米的「消毒通道」，居民先接受體溫檢測後，通過消毒氣霧瀰漫的通道消毒，方可回家。

「消毒通道」在網絡傳出後，內地多城的小區相繼仿傚，在廣州、深圳、珠海等廣東城市，均出現設置「消毒屋」的小區。

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「消毒屋」是否有效的防疫方法？深圳市疾控中心消毒與病媒生物防制所副所長朱子犁認為，這類防疫通道的做法更適用於物品消毒，對人消毒欠妥，違背了消毒操作的基本原則。

朱子犁解釋，化學消毒劑對人體有害，嚴重的可能會損傷呼吸道黏膜。根據專業指引，使用化學消毒劑的噴霧消毒，必須要進行「避人」操作，這一點不可違。他又說，一般人很難把握消毒規範的尺度，如果消毒水濃度太高，會灼傷皮膚，對上呼吸道系統造成一定的危害，消毒水濃度小了又無法達到殺滅病毒的效果。另外，消毒時間的長短也會對消毒效果造成直接的影響。

他認為，這種方法如果用來消毒剛取的快遞等物品，倒是不妨一試。