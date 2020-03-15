【新冠肺炎】東莞20歲女狂打「王者榮耀」避疫　視網膜脫落險失明

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，近月內地不少年輕人在家打機追劇避疫，不過東莞一名20歲的女子就因為長時間打機，導致視網膜脫落，差點失明。

新冠肺炎疫情持續，近月內地不少年輕人在家避疫，不過長時間打機追劇或可導致視力受損。（資料圖片）

內媒報道指，該20歲女子沉迷玩手機遊戲「王者榮耀」，這段時間因疫情原因延遲復工，一直在家中打機，經常一打就是大半天，有時甚至一天可以打上二十幾局。不久前，該女子的右眼眼前像有一塊黑布遮擋住，怎麼抹都抹不掉，她起初以為是屏幕盯久了，引起視疲勞。

該女子當時擔心到醫院看病會受感染，於是使用眼藥水解決問題，但是兩天過去了，「黑布」還在眼前。該女子其後到東莞愛爾眼科醫院檢查，醫生王虎檢查後診斷其為「孔源性視網膜脫離並且波及黃斑」，視力僅剩0.6 ，需要立刻進行手術治療。

王虎為該女子開展緊急手術，所幸治療及時，該女子右眼視網膜裂孔閉合，視網膜復位，後期視力可望穩步上升。王虎表示：「幸好患者就醫及時，我們治療視網膜脫離的最佳黃金時期在72小時以內。一旦發生視網膜脫離，患者的周邊視野以及中心視力會在短時間內迅速下降，如果不能得到及時治療，會造成永久性視力喪失。」至3月5日，該女子出院，恢復情況理想。

（ 《看看新聞》）