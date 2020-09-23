【有片】北京男司機瘋狂超車又向後車潑咖啡　涉多項違法被刑拘

北京一名29歲的蘇姓男司機，周一（21日）駕車行駛過程中，向相鄰私家車的前擋風玻璃潑灑咖啡，影片在網絡流傳後引發關注。北京朝陽公安分局在調查後，將蘇男刑事拘留。

網傳的車Cam影片顯示，事主王姓男子正駕駛一輛白色私家車，蘇姓男子卻駕駛黑色私家車從右側車道超車，而後行駛在王男車輛前方，並三度剎車逼停王男車輛。其後，蘇男車輛行駛在王男左前方。王男想超過這輛黑色私家車，但卻被蘇男從左側越線擋路挑釁。

王男隨後想要再次超過蘇男車輛，但當行駛到蘇男正右方時，前擋風玻璃卻遭潑灑一杯疑似牛奶飲品（後證實為咖啡），液體直淌而下，將整塊擋風玻璃遮住。王男也立即啟用水撥將液體清走，黑色車輛卻早已揚長而去。

該事件在網絡發酵後，當晚有網民發布一張據稱是蘇男手寫的道歉信。信中稱，事件是因為兩車並線時發生不快，一時衝動將飲料潑出，對此表示慚愧，願賠償所有損失及接受有關部門出發。但該信落款僅寫了「京WS****車主」，未具名。惟不少網民認為，事件已涉及刑事罪行，不能道歉了事。

黑色私家車車主事後疑發布道歉信，稱願意賠償損失。（網上圖片）

北京警方周二（22日）晚發布情況通報，稱警方當晚已將涉事兩車駕駛員傳喚接受調查。經查，事發於21日早上8時50分，29歲的蘇男駕駛黑色私家車由南向北行駛時，與駕駛白色私家車的35歲王男因變更車道產生糾紛，雙方駕駛員在行車過程中均存在多項交通違法行為。

通報指出，蘇男向王男駕駛車輛前擋風玻璃潑灑咖啡，造成王某視線受阻的行為，嚴重影響道路交通安全。蘇某已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。對雙方的交通違法行為，交通管理部門已依法作出行政處罰。

（綜合報道）