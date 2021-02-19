內地學者發現古代陶片存有「字痕」　刊出研究成果後始知擺烏龍

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-19 23:03

近日，內地考古研究相關工作鬧出一樁「烏龍」事件。從事考古與文物學術研究的研究員李維明認為，曾經於河南洛陽的二里頭遺址出土的陶片，表面存有多個字痕，對探討二里頭文化、文字具有重要的學術意義。 惟中國文物報社旗下微信公眾號「文博中國」回應指，「此陶片上所謂『字痕』，為整理過程中記號筆的筆道和原器表裂痕等」。

周三（17日），「文博中國」刊發文章《夏文化|李維明：二里頭遺址祭祀陶文初識》。文章中指，2000年秋，中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊考古工作者在二里頭遺址Ⅲ區二里頭文化層中發掘出土一塊不規則形殘陶片（2000ⅢT4⑩：40），定為二里頭文化四期晚段遺物。李維明仔細觀察這塊陶片後認為，這不是一塊普通的陶片，因為在這塊陶片表面存有多個字痕。對於探尋二里頭文化文字來說，這是一個重要的考古發現。陶片特徵為夾砂灰陶，素面磨光，陶胎較厚。表面顯示字痕似不少於4個字。

據了解，李維明於1956年出生於河南洛陽，北京大學考古系畢業，歷史學博士。曾任中國國家博物館原學術研究中心副主任，研究館員。從事考古與文物學術研究。2003年4月曾在3000多年前的一段商代牛肋骨刻辭上發現第11個殘存文字。

在文章中，李維明將陶片上的四個「符號」釋讀為：

文章中，李維明對陶片上的四個「符號」進行釋讀。（澎湃新聞）

在該篇文章中，李維明表示，二里頭遺址二里頭文化地層出土祭祀陶文，對探討二里頭文化（夏文化）文字具有重要的學術意義。首先，這塊存有祭祀陶文的陶片曾斷為兩塊，經粘對修復後顯示其上陶文字數至少有四個字。這一現象啟示，以往有些二里頭文化殘陶片上所存單個或殘缺字，存在因陶器破碎導致文辭分離的可能性。其次，陶文簡要記述地點、用牲、數量、祭祀等敘事內容。從而證明二里頭文化有記事文字，按照二里頭文化是夏文化的學說， 夏文化有文字的學術判斷因此得以證實。最後，上述陶文與鄭州二里岡早商文化牛骨刻辭，殷墟晚商文化甲骨卜辭文句結構近似，顯示二里頭文化文字與商文化文字具有傳承關係，確認二里頭文化（夏文化）文字是商文化文字之源。

但是，李維明的研究成果，在發布僅一天后，就被證實是「烏龍」。微信公眾號「文博中國」稱，此陶片上所謂「字痕」，為整理過程中記號筆的筆道和原器表裂痕等。早年整理資料過程中用記號筆劃線，確有不規範之處，對大家使用資料進行研究造成了一些誤導，在此深表歉意，將在以後工作中更加註意操作規範。「李先生認為二里頭文化存在文字，我們贊同這一觀點，將在今後的田野考古工作中更加關注有關細節」。

周五（19日），國家博物館相關部門工作人員表示，李維明在研究時所依據的是公開發布的圖片資料，因此造成「誤判」，整件事是一次「誤會」，希望今後研究機構和考古隊方面加強溝通。

二里頭遺址祭祀陶文中蛇（龍）字與鑲嵌綠松石龍造型比較。（文博中國微信公眾號）

（澎湃新聞）