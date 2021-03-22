中美會談「小趙薇」張京才貌兼備成焦點　原來台灣都有翻譯女神？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-22 14:25

曾被譽為「兩會最美女翻譯」、現任中國外交部翻譯司的高級翻譯張京，近日因在中美「2+2」高層戰略對話中，以流暢的英語翻譯轉述中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪長達16分鐘的言論後，引起廣泛關注。 事實上，國際上歷年都有翻譯員成為大眾焦點。其中，台灣總統蔡英文去年競選連任勝出後的國際記者會上，女主持兼翻譯連翊婷因酷似台女星張鈞甯意外成亮點。

連翊婷於蔡英文記招上成網民焦點。（IG@yeeeeeeting）

去年，連翊婷擔任蔡英文競選連任勝選的國際記者會的主持。會上，BBC的記者提問在投票前幾個月，蔡英文的民調仍處於低迷狀態；然而，香港反修例事件及中國大陸派軍機對台威脅，卻被視為是蔡英文能扭轉選戰的原因，對於這次勝選，蔡英文是否會感謝習近平。

隨後，連翊婷潤飾了記者的提問，翻譯成「請問您會如何處理台灣與中國的關係？」，一度被網民認為不夠精準。對此，她在Instagram上回應網民的質疑，表示自己只是主持人，不是同步翻譯，所以傾向以比較中性、但也傳達到問題核心的方式，讓在場人士瞭解記者的提問。

連翊婷畢業於台大社會系，學生時期是高中風雲人物，同時為倫敦政經學院（LSE）媒體傳播學系碩士。她曾在2016年蔡英文競選廣告中，飾演一位脫裙象徵反抗體制、追尋自由的女學生。

去年5月，台灣前副總統陳建仁任期的最後一天，連翊婷在Facebook發文感謝他，並透露雖然在2020台灣總統選舉期間非常忙碌，但仍逼自己申請可以繼續做政策研究的學校，最終成功被美國哈佛大學錄取。

（聯合新聞報）