上海律師涉8年虐殺4千隻貓拍片賺錢斷正　律師樓譴責：已將他解僱

上海有一名姚姓律師涉嫌從2017年起，偷盜貓隻拍攝各種虐殺影片，放到telegram出售謀利，內地貓義工指出，估計他8年間已虐殺4000隻貓，手法殘酷令人不忍卒睹。



9月26日深夜他又在上海靜安區晉城路663號陽城世家苑的地下停車場帶著工具準備拍攝虐貓影片時，被附近的市民目睹並將影片放到網上，終於將他的虐貓行徑暴露。該男子所任職的的上海市弘安律師事務所則發聲明，指與該律師已失聯，並稱律師樓對虐殺動物行為嚴厲譴責，已與該律師解除僱傭合約。



內地貓義工指，涉事律師父母毆打義工及協助兒子毀滅證據，有貓義工調查姚某期間，遭姚某的父親用鎖匙襲擊，有義工頭部受創要縫十多針；姚母則搶去義工手機，毀滅調查證據，姚某本人則曾試圖用煙頭燙傷女義工。



姚某被帶往警局。（網絡圖片）

警告，此段中有詳細描述虐貓細節，恐引起不適，請謹慎觀看：

烤小貓、剖腹取胎和丟絞肉機 影片主要在telegram販售

《香港01》9月26日接獲內地貓義工消息，他們稱該名上海姚姓律師自稱「貓中醫」，製作的血腥暴力視頻具手段極端殘忍：使用絞肉機、卡式爐、平底鍋、熱熔膠槍、發泡膠等工具對貓實施虐待與殺害，影片特徵是夾帶政治隱喻，在血腥畫面中出現領導人姓名、政策內容，在畫面顯著位置擺放領導人著作《治國理政》，以達到嘲諷、抹黑的效果。

據了解，姚某拍攝的虐貓視頻超300部，片中涉及被殘殺的貓隻達4000隻。從片中分析，受害動物主要是被姚某領養或誘捕而來。他通過境外平台Telegram兜售，該群組被貓義工指是一個「反黨辱華虐貓」群組，且已經形成黑色產業鏈。

警告，圖卡中有詳細描述虐貓細節，恐引起不適，請謹慎觀看：

上海市弘安律師事務所29日發布通報稱，指近日有網友反映我所員工姚某虐貓行為，造成了惡劣的社會影響。該員工至今處於失聯狀態，我所根據員工管理規範，對其進行嚴肅處理，已與該員工解除勞動合同。我所嚴厲譴責、堅決反對虐待動物行為。感謝社會各界的關心和關注。

上海市弘安律師事務所29日發布通報。

影片在外網牟利 內地無虐待動物法規恐無法追責

此前《香港01》曾追蹤多起內地虐貓事件，但是因為內地並無虐待動物相關法規，虐貓者很少會受到有效的法律制裁。過去虐待動物案件最多以《治安管理處罰條例》做行政拘留，或者是寵物的主人可以要求民事賠償，但都未有嚇阻虐待動物的效果。

據內地貓義工表示，警方到場後，姚某聲稱其手機丟失，不能供警調查是否有虐殺貓隻的證據。上海警方則指，由於虐殺貓隻的影片在外網傳播，警方不能追蹤調查，無法立案。