01獨家．虐貓群組｜深圳警扮愛貓者虐死14隻貓　用警棍催淚器犯案

今年初，中港兩地貓義工發現數個Telegram的虐貓群組，成員以各種方式虐貓取樂。其中一名活躍的成員「Yixiao」從1月開始在群組用各種方式虐殺貓咪、甚至是懷孕的母貓和幼貓，手法十分殘忍，令人髮指。



貓義工協力從「Yixiao」虐貓片出現畫面的蛛絲馬跡循線追查，發現他疑似是一名民警，更曾在群組中稱「用警棍和催淚器制服了一隻母貓」，片中更曾出現用「07式武警作訓鞋」踩踏貓咪、穿著警服虐貓的畫面，毫不避諱展示身份。



在深圳生活的港人貓義工Sophia（化名）向《香港01》報料指，「Yixiao」是任職於深圳市公安局海防與打擊走私支隊的李姓民警，事件在4月曝光，貓義工也已經報案，但化名「Yixiao」的李姓民警卻未受到任何懲處，相關消息在內地已經被全數封禁。



《香港01》致電深圳市公安局的海防支隊，有隊員證實有此事件，並稱「已經交由紀律部門處理」。但據掌握到的資料，該名李姓民警僅被內部批評，至今仍在職。



【警告】以下圖片和文字描述包含令人不安的虐貓橋段，請謹慎閱讀和觀看：

在Telegram囂張分享虐貓實錄 已知至少虐死14隻貓

貓義工年初查獲的Telegram諷刺地多以愛貓為名，如「愛貓城-國服一區」、「愛貓城-國服三區」，「Yixiao」首次在群組現身是今年的1月12日，當日他在群組內首次發言表示自己正在虐貓，「貓砂鏟都打斷了」；1月14日，他在群組內發布三條虐貓影片，一條是穿著07式武警作訓鞋對小奶貓進行踩踏的影片，另外兩段則分別是將一隻貍花貓溺死，將一隻小奶貓掐至窒息。

Yixiao在群組更誇口炫耀自己在去年（2024年）中秋節，將一隻小貓當著母貓的面活活折磨而死，讓母貓觀看全過程，並在看到母貓的憤怒表現時表示「太爽了」。1月27日，他又在群內發布一條將一隻黑色的小奶貓活活虐待致死的影片。

據了解，Yixiao虐貓的方式十分殘忍，往往不會一天內就結束貓咪的性命，而是用滾水淥、用火燒，或在-5°C的溫度下將貓咪關在籠中凍上幾天，貓咪往往要忍受數日的折磨直到死去，至今年4月，Yixiao共虐死至少14隻貓咪。

該事件曝光是一名貓義工臥底在虐貓群組揭發，Sophia哽咽說道，「每一天都要看著這些貓咪被用不同的方式虐待，直到生命的結束，但她（臥底的貓義工）無法出聲，只能收集證據，是一件好殘忍的事。」

據另一名貓義工Andy（化名）所述，虐貓群組裡一般把虐貓的行徑稱為「愛貓」，並且將動物保護人士或愛貓者稱為「貓孝子」，在群裡不斷嘲諷，「這些虐貓群中真正動手虐貓的人，會得到一些『英雄式』的崇拜，他們也常會在群組裡發表厭女和針對愛貓者的言論，心裡幻想這些女生和愛貓者因為他們虐貓而崩潰，是一種心理變態。」

Yixiao所在的群中，也是將愛貓者稱為「貓孝子」，將自己的虐貓行徑稱為「愛貓」，Yixiao更跟成員分享，「群眾對這件事（虐貓）還是五五開吧，我看到一個老頭對著一個橘貓住的破爛堆潑水，貓濕淋淋的走出來，老百姓還是很討厭死健帽（賤貓）的。」

殺貓時墊的乾洗衣袋、袖口和鞋鎖定「民警」身份

而真正讓「Yixiao」民警身份曝光的是他一次殘忍的犯罪。當日有次在群組炫耀自己殘忍的虐殺一隻母貓，他自稱「用警棍和催淚器制服一隻懷孕瘋狂母基米（指稱貓）然後剖腹產」，並附上將母貓開腸剖肚取出她腹中的貓胎兒的照片，「Yixiao」為防止血跡弄髒地板，拿了一個白色半透明膠袋墊著母貓的屍體，袋子上印有藍色的字，能依稀看到模糊的「深圳市公安局」、 「正章」字樣。

【警告】以下圖片和包含殘忍虐貓，請謹慎觀看：

貓義工循線追查到「深圳正章乾洗店」，貓義工推斷該標籤極有可能是公安機關與深圳正章洗衣合作使用的警用衣物送洗管理標籤。隨後，貓義工向深圳正章乾洗公司電話詢問得知，他們中標清洗是深圳市公安局的制服，判定「Yixiao」並非輔警而是民警，從而鎖定「Yixiao」深圳市民警的身份。

貓義工隨後再綜合先前虐貓片段出現的疑似警服的袖口、踩踏貓時穿的「07式武警作訓鞋」，確定了「Yixiao」的民警身分，更查出他在深圳市公安局海防與打擊走私支隊任職，並迅速報案和在網上擴散。

「Yixiao」虐貓時出現警服袖口。（受訪者提供）

踩踏貓時「Yixiao」穿的「07式武警作訓鞋」。（受訪者提供）

據貓義工所述，4月23日，此事在網上開始快速傳播，引起社會關注，警方更主動添加了各個舉報人的微信，收集了證據，貓義工稱「深圳市公安局局長表示警方很重視，歡迎大家監督」。但隨後的第二天，內地網絡平台封鎖所有相關消息。

Sophia稱，化名「Yixiao」的李姓民警營造出陽光、善良喜愛小動物的形象，不少深圳市民至今仍以為該民警是愛貓人士，時常免費送貓糧、將救助來的流浪貓帶給他，但根據過往經驗「Yixiao」會將貓糧、零食和用具上網轉賣，繼續虐殺貓咪，令許多貓義工十分痛心。

李姓民警營造出陽光、善良喜愛小動物的形象，不少深圳市民至今仍以為該民警是愛貓人士，時常免費送貓糧、將救助來的流浪貓帶給他。(受訪者提供)

最令許多貓義工最擔憂地是，「Yixiao」至今會否仍藏身在其他隱蔽的虐貓群組中繼續虐貓取樂。

深圳市公安局稱已經「內部處理過」 警察至今仍在職

《香港01》致電給深圳市海防與打擊走私支隊查詢，隊員回覆稱「這個事情已經正常上報到深圳市公安局了，具體的（懲處）結果會由深圳紀委公布」，記者追問「事件如何懲處？」，該隊員則稱，「由專門的紀律部門去做監督和檢查」。

針對「該民警是否仍在職」，該隊員回應，「這我真的不清楚，他跟我不是同一個隊上的，可能要詢問深圳市公安局。」

記者再度詢問如何向深圳市公安局查懲處訊息，深圳海防支隊的「領導」則拿過電話稱，「我沒聽清你說什麼？什麼意思？」，在記者複述問題後，他回應稱「我不知道你在說什麼？」，更稱如果記者有需要可以親身去海防支隊走一趟，隨即就掛掉電話。

「Yixiao」曾分享自己在母貓面前虐死小貓。（受訪者提供）

據報料者提供的資訊，記者也撥通涉嫌虐貓民警的公務用機，詢問對這事件的回覆，該民警在沉默數秒後，與他的領導回覆一致，「我不知道你在說什麼？沒事的話我掛了」，據《香港01》掌握到的消息，該民警目前仍在職，工作未受虐貓事件影響，所謂的「官方處理」據信僅是內部批評。

內地無「反虐待動物」法規 貓義工盼讓虐貓者「付出代價」

據了解，內地並沒有「反虐待動物」相關法規。過去虐待動物案件犯人如網紅「傑克辣條」虐貓事件最多以《治安管理處罰條例》做行政拘留，或者是寵物的主人可以要求民事賠償，但都未有嚇阻虐待動物的效果。

40萬粉絲「傑克辣條」虐待燒死貓咪 更拍片賺錢被拘留 網民要求嚴懲

深圳相較於其他內地城市，動物保護一直走在較前面。2020年，深圳成為中國首個立法禁食貓狗的城市，珠海也在同年跟進，但兩地關於虐待動物相關的法規仍舊缺失。

一河之隔的香港則有《防止殘酷對待動物條例》來規管相關行為。 這項法例禁止對動物造成不必要的痛苦，違反者最高可被判處三年監禁或罰款200,000港元。近來更有72個動物保育團體發起網上聯署要求提高虐待動物刑罰，落實《動物福利法》並將遺棄動物列為刑事罪行。

也正因為無法可管加上罰則不重，虐待動物群組隨著網絡發展在內地愈見猖狂。在香港出生、香港長大，現時居住在深圳的Sophia也因此感到很無力，她說道，在香港做動物救援會得到很多鼓勵，但在深圳則不然，更有甚者，會面對很多刁難和辱罵。

Sophia回憶，有一次她想進入一個小區救援一隻瀕死的小貓，卻遭到小區物業、保安辱罵，「這些野貓野狗都有病的，一棍打死他們就好」，對方甚至批評他們，「人都食不飽，你對你爸媽有沒有這麼好？」，這種壓迫感時常令她感到窒息。

據了解，由於無法可罰，內地許多貓義工則希望透過投訴令這些虐貓者得到懲處。例如今年，一名曾經毒死20幾隻貓的虐貓者蘇志鵬考上公職，被大量貓義工舉報投訴，最終廣西桂林市人社局取消其錄用資格。

毒殺20多隻貓！虐貓大學生考上公務員終被取消資格 輿論怎麼看

華中農大曝虐貓事件 十多隻流浪貓死亡 在校生投藥毒殺遭處分

另外，中南財經大學學生程輝在校內射殺流浪貓，校方處罰結果僅是「留校察看10個月」，貓義工和該校學生向程輝預計今年將前往就讀的法國學校檢舉，最終程輝被法國學校拒收，這些「懲處」雖不能抵銷他們所犯下的罪行，但有貓義工表示，「至少能讓這些虐貓者知道，隨意虐貓、殺害弱小生命不是沒有代價的。」

內地做動保無支援 貓義工：就像帶著一顆良善的心走入地獄

Sophia說到，在內地做動物救援就像是帶著一顆善良的心進入血淋淋的地獄，「但每一天你都得進去，不然你怎麼樣把動物救出來」，從事救援至今，Sophia也收養許多流浪動物，照顧他們需要花費很多時間。

Sophia坦言，每天都面臨非常多的精神壓力和創傷，而且這條路缺乏法律保障和社會支持，漫長且看不到光，「但你知道你如果不去做，那個血淋淋的地獄會一直存在，能救番一隻算一隻」，談話至此，Sophia語近崩潰，「小動物是有神經的，他們會痛的。」

Sophia表示，自己希望這個虐貓民警可出來向社會道歉，如果心理有問題就該積極接受治療看醫生，而不該繼續躲在警察制服後面虐貓，「他躲在黑暗處，他覺得很驕傲，沒有人知道他是誰，他以為躲在制服後面，就有一個保護罩」，而許多貓義工則認為，該名民警應該被撤職。

Sophia遺憾地說，虐貓民警事情發酵至今，自己聯繫過許多內媒更在內地多個平台包括抖音、微信發布過消息，但很快的帳號就被封禁，內地媒體記者則跟她坦言，「有制服的不能報」，她也因為此次事件身心俱疲，只盼望警察虐貓事件能被公開，不再有貓咪因此受害。

01獨家｜佛山活埋900隻貓？打擊貓肉產業 貓救出卻被政府「銷毀｣

+ 9

「虐貓群組」在內地興起：厭女文化、流浪貓戰爭和性癖

據義工團體「貓咪守護者」（Feline Guardians）統計數據指出，從去年6月至今年2月，該團體調查的中國相關Telegram群組中，虐貓視頻數量暴增五倍，平均每2.5小時就會新增一段影片。

長期關注內地動保議題的貓義工Andy提到，過去大眾關注到的網絡虐貓群體，有一部分是一種特殊的戀物癖和性癖「Crush fetish」(粉碎崇拜)，最著名的案件可以追溯至2006年東北鶴崗高跟鞋虐殺貓咪事件。

當時內地論壇上有一個帖子廣傳，「《憤怒：半老徐娘血腥虐殺小動物》」，影片中有一名穿著高跟鞋的女人將一隻幼貓踩死，畫面殘忍血腥，在內地網絡上成為話題。

Andy解釋，這類有「Crush fetish」的是特殊的性癖，長期都有一群固定的受眾，甚至願意付費買影片。但近年來中國虐貓情況越來越嚴重，是因為有三波人逐漸興起，讓網絡上的「虐貓」多了許多聲量的支持。

第一波人就是近期伴隨著經濟下行，男女對立日益嚴重而開始飆漲的厭女虐貓群體，他們將對生活的不滿和對女性的憤恨，發洩到了貓咪身上，「Yixiao」的群組就時常出現對女性的辱罵詞彙，更有人稱自己「厭女」。

「Yixiao」的群組成員討論厭女話題。（受訪者提供）

Andy表示，據他們的觀察，他們將生活的不順和被拒絕怪罪到不喜歡他們的人的身上。許多人因此痛恨女性，「他們就是所謂的Incel（involuntary celibate），非自願獨身者，他們會把自己不受歡迎的原因怪罪到女生身上，因為女生喜歡貓的人很多，他們會通過虐貓來刺激女生」，這樣的群體近年來增加不少，在網絡聲勢不小。

第二類則是打著保育旗幟殺流浪貓的人，近期微博出現如「拆台CT」、「開水族館的生物男」等KOL稱流浪貓是生態殺手，應該予以撲滅。該說法源自於美國作家彼得•P.馬拉（Peter P. Marra）撰寫的《流浪貓的戰爭》，書中引用一個孤島實驗稱流浪貓會導致鳥類的滅絕，但書中的數據其實被不少國際鳥類專家質疑，這些KOL卻據此開始鼓吹甚至建議大眾「毒殺」流浪貓。這類人中並非全部都支持虐殺的行為，卻認為殺流浪貓是正義之舉。

第三類人則是喜歡吃貓狗肉的人，他們會污名化這些打擊貓狗肉黑色產業鏈的貓義工，將他們打成為了利益才做這些事，並稱「吃貓狗肉是傳統中華美德」，批評貓義工的行為，部分人士會在網絡上支持虐殺貓狗等事，也為這些虐貓者增加了社群支持。

成都驚現「貓進豬場」？官方查獲131隻流浪貓 暫無貓肉流入市場

網民披露，成都一豬肉加工場離奇圈養大量流浪貓，引發民眾憂慮。（新京報）

Andy提到，中國不只缺乏法律規管這些虐待動物的行為，也缺乏尊重生命的教育，他擔憂的表示，他認為虐貓狗的情況已經遏止不了，他悲觀表示，「以後只會越來越多的，立法也只是第一步，有法不執也是有可能發生的。」

現下Andy和許多貓義工只期待一個標誌性的虐貓案件能有一個合理的判決，或當事人能夠得到應有的懲處，「我認為每一件事都應該做好，這樣才能去看宏遠的動物保育的大目標」，他也感嘆，「這個東西不是一代人能完成的，或許需要好幾代人才能完成。」