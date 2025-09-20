有片｜港男被指在深圳連環殺貓、虐貓　過百居民連署要求禁入社區

近日有港人和深圳人報料，港男Raymond在深圳紅山屋苑居住時，遭附近居民指控「縱容狗隻咬死流浪貓，更有疑似虐待動物行徑」，據了解，Raymond時常在凌晨不牽繩遛自己養的哈士奇（雪橇犬）Ryan，Ryan至今已經咬死四隻流浪貓。當地居民9月6日起草一份「關於嚴肅處理紅山片區某香港籍男子威脅公共安全、擾亂社會秩序等行為的請願書」，據統計，有約170位居民簽名。



深圳居民調查貓屍時，從CCTV畫面發現該名Raymond有明顯踹貓行為，《香港01》記者前往深圳亦確認該段畫面屬實，香港懷疑動物虐待調查報告 (HKSAAR)負責人張先生則表示，自己看過事發監控畫面，見到相信是Raymond的男子踢踹一隻貓咪，隔日再拿木棍將貓屍鏟到早教中心，與深圳居民和貓義工描述一致。



同事再次發現Raymond在IG上po出一張貓隻屍體相片。（受訪者提供）

Raymond強調自己並未虐貓，但坦承領養的哈士奇Ryan殺了四隻貓。（翻攝香港動物專訊）

針對上述指控，Raymond向《香港01》記者表示，領養哈士奇Ryan確實因為疏於管教殺死4隻貓，但否認他有預謀的虐貓殺貓。針對最關鍵的CCTV踹貓畫面，他則表示當日是因為流浪貓主動攻擊他，他擔心自己和狗的安全才會反擊，「突然間流浪嘅動物攻擊你，你第一時間反應係乜？第一個伸開佢囉，呢個我諗十個有九個人都會噉做，而且呢樣嘢我覺得係被大眾認同，因為個個都會噉做。」

深圳貓義工表示，目前深圳警方已經依尋釁滋事罪立案調查，但至今Raymond未再返回深圳。Raymond則回應稱，「我明知呢班人喺度埋伏我，佢哋目標係針對我去作出一個身體上嘅襲擊嘅時候，我點解仲要返去深圳？」，針對部分媒體報道他「潛逃回港」，他表示自己是無罪之人，並無潛逃的說法。

Raymond也稱，自己已經就貓義工押送他到警局的過程中襲擊他一事報警，他認為舉報他的同事和指控他的居民都是「極端的愛貓人士」，他表示，自己已經安排將哈士奇Ryan帶離該地區，以保障狗狗的安全。

IG發貓屍相片惹疑 港同事舉報揭露

今年6月3日，港人Sunny（化名）發現自己前同事Raymond在Instagram上po出一段狗咬貓隻屍體的影片，並配文：「Ryan咬死左只貓，佢自己去草叢聞下聞下，跟住系草叢入面吠左一聲，就咬住左只奄奄一息既貓出黎。。」

狗咬貓隻屍體的影片。（受訪者提供）

狗咬貓隻屍體的影片。（受訪者提供）

Sunny看到story後聯繫 Raymond，詢問貓屍在何處想去幫手處理，對方告知事發地在深圳北站附近，當時身在香港的Sunny無法處理，只能不了了之。

雙方首次交涉。（受訪者提供）

6月30日，Sunny再次發現Raymond在IG上po出一張貓隻屍體相片，並配文「Ryan又作惡」，畫面顯示，一隻哈士奇嘴在貓頸部，貓隻腸子露出體外。

由於與6月3日圖中的貓隻十分相似，於是Sunny又再次詢問Raymond，是否是同一隻貓，對方表示不是，於是Sunny提醒Raymond遛狗記得要牽繩，Raymond又稱自己已經牽繩，是狗隻咬到貓之後瞬間甩掉了繩：「至於佢咬到貓嗰刻係甩左繩既，原因係呢售65磅既狗突然向草爆衝，我成個人比佢扯飛差D飛入草叢，結果繩都甩左無埋，跌左入草搵唔番。」

同事再次發現Raymond在IG上po出一張貓隻屍體相片。（受訪者提供）

二人交涉截圖。（受訪者提供）

二人交涉截圖。（受訪者提供）

Sunny表示，當時已經十分擔心，但希望只是一場誤會，到了八月份底，深圳紅山區居民通過網絡與Sunny取得聯繫，Sunny才了解到當地居民的指控。

據了解，當地居民因擔憂附近流浪貓的安全，已經組織起來寫請願書，當地時常餵養流浪貓的貓義工稱，為防止總是在凌晨遛狗的Raymond殺害貓咪，他們為此熬夜，改在凌晨2時左右餵貓，希望能保護貓咪的安全。

事主承認狗咬死4隻貓 上百深圳居民請願要求禁入社區

深圳紅山區居民對記者表示，其在屋苑附近遇到Raymond時，對方親口承認自己養的哈士奇Ryan已經咬死了4隻貓。Raymond也向記者坦承「狗咬死4隻貓」屬實，他解釋，「因爲我新領養佢番嚟，我對佢了解好有限，佢突然間衝入個草叢度就拎到隻貓出嚟，就真係好不幸地發生咗噉嘅事，你知佢咁大隻，貓有體型差距啦，就真係一啖就死咗，我冇辦法可以令佢復活。」

Raymond稱在2隻貓咪死亡後，他已經教訓過Ryan，Ryan也有所改善。不過還是出現第三隻、第四隻貓咪死亡的悲劇，Raymond解釋，「佢突然間呢喺個轉角位或者係個草叢出來，一嚟就哈氣或者系一嚟就想搲我噉樣或者想咬我噉，呢個就真系冇得避免啦，呢個就冇辦法咯。」

此外，還有不少附近居民反映，曾遇到該名男子多次不牽狗繩在草叢附近徘徊，疑似在尋找貓隻。一段由當地居民提供的影片顯示，事發當地一餵貓點附近，影片中可聽到女子多次提醒：「牽翻你條狗。」Raymond則自稱飲醉，並向草叢方向喊，「Come back!」，將狗召回隨後牽繩離開。

對此，Raymond稱他當時處於酒醉的狀態確實有不足之處，並指該片草地有「好多狗喺度自由走動，係眾所周知一個放狗的地方」，他強調自己平常讓狗在該地痾屎痾尿完就會帶狗離開。

另有居民稱，8月13日，其在屋苑附近停車場入口處餵小黑貓時，發現貓一下子跑了，隨後該名居民抬頭就發現一名男子牽着哈士奇過來，全程用英文跟狗講話，其中有講到「You find/bite the cat,you will kill it」，同時還在剛剛小黑貓待過的地方一直聞和找。

屋苑居民投餵的流浪小黑貓。（受訪者提供）

屋苑居民投餵的流浪小黑貓。（受訪者提供）

關鍵CCTV拍下踹貓畫面

深圳紅山區附近居民兼義工表示，8月16日，當地居民在屋苑外的培訓機構門口發現貓屍，同時CCTV畫面拍攝到Raymond有踢貓動作。由於未經警方允許此段畫面不可公開放出，Raymond前同事Sunny與《香港01》記者於9月13日到深圳查閱CCTV影片，均目睹到踢貓動作，而貓隻被踢後，還有往前逃跑動作，可以確認當時貓隻還存活。

踹貓地點。（截圖）

《香港01》記者亦與HKSAAR義工取得聯繫，對方於9月6日前往深圳查證，亦目睹到踢貓畫面，HKSAAR義工描述指，8月16日（星期六）22:28，Raymond曾帶同Ryan於該處徘徊，並不斷揮動手電筒，畫面可見Ryan咬下一隻流浪貓，而Raymond則將貓踢向欄杆，隨後拿出手機拍攝捕殺片段，並做出滿足手勢。

其後，他安頓狗隻後，於翌日8月17日凌晨00:29獨自返回現場，期間揮動手電筒四處張望。當時他更攜帶一支尖頭木棍用以拖行先前死掉的貓，將貓屍棄置於接近幼教培訓機構旁的幼童活動區域。

尖頭木棍拖行工具。（受訪者提供）

拋屍地點。（受訪者提供）

拋屍地點。（截圖）

Raymond對此則回應是因為流浪貓突然攻擊他和狗，「我同隻狗去出街嘅時候噉突然間有只貓呢轉角位就飆出嚟啊就講攻擊我」，他稱，自己當時的反應是一個正常人面對野生動物攻擊時的反應，「如果你行山，香港好多馬騮亦都有野豬、野狗、野貓啊，突然間一個野生動物系流浪嘅動物佢攻擊你，你第一時間反應乜？第一就係伸開佢呢，呢個我諗十個有九個人都會噉做。」

Raymond稱，深圳和香港還是有狂犬病，「萬一我俾佢搲到我要打針」，所以自己並不會責怪後續Ryan把貓咪咬死的行為，「如果系呢種受到攻擊嘅情況下佢去反擊而一口咬咗落去，我覺得唔系一個佢做錯嘅嘢。」

餵貓點放置貓籠起衝突 港男稱自己是為「保護貓咪」

深圳義工表示，8月21日，義工又發現Raymond在屋苑附近餵貓地點放置誘捕籠，雙方發生衝突，Raymond 稱自己是愛貓救助人士， 放籠只是為了領養流浪貓。義工與Raymond加上 WeChat 後，對其表示「你先忙，你之後有想領養的貓再聯繫」，隨後Raymond 回覆「OK」。

義工發現Raymond在屋苑附近餵貓地點放置誘捕籠。（受訪者提供）

另有一名當地居民表示，八月某一日下班後，其在屋苑附近餵貓點，發現該名男子手持一個白色布袋，又拿了一塊小肉乾，當時小黑貓看到經常給牠放糧的該居民，就走了出來，於是Raymond就伸手摸小黑貓，用肉乾吸引小黑進袋子。

該居民詢問：「你是要收養他嗎？」，但Raymond用廣東話回答之後又搖頭，隨後一直吸引貓隻往袋子裏走。該名居民感覺不對勁，於是一直守在貓旁邊，等待該名男子走遠了才上樓回家。後來該居民在群組內看到消息對應上長相，才確認試圖抓貓男子為Raymond。

Raymond則稱自己放貓籠的目的是因為知道自己的狗會追貓，希望把貓抓住後野放到2、3公里外的公園，「純粹係希望屋企樓下冇貓就唔會有啲衝突，大家和平相處嗻喎。」

貓屋附近凌晨放置未知罐頭被送官

8月30日凌晨，Raymond 因在圖書館貓屋附近擺放狗罐頭被附近居民懷疑投毒，當場被扭送至警局，目前罐頭是否有毒仍在化驗中。Raymond則強調，自己會帶著狗罐頭是因為Ryan當天腸胃炎，為了引誘他乖乖吃藥才帶著罐頭，但因為Ryan當天沒有胃口，他將罐頭留給附近的唐狗，卻突然被六七個人壓著扭送警局。

Raymond 因在圖書館貓屋附近擺放狗罐頭被附近居民懷疑。（截圖）

Raymond指出，「我一放罐頭喺度，然後就有個男人生面孔沒見過二話不說來箍我頸，押我係地下啦，跟住就六七個人就衝上嚟」，Raymond指出自己的隨身物品都被拿走，自己也因此受傷，他稱自己已就此事向警方報案。

港男涉尋釁滋事案已立案處理

8月30日，深圳市公安局龍華分局上塘派出所向報案義工發出一份《行政案件立案告知書》，告知書顯示，義工所報尋釁滋事案已立案處理。據了解，Raymond現時已經離開深圳。

深圳市公安局龍華分局上塘派出所《行政案件立案告知書》。（受訪者提供）

深圳紅山附近居民也聯名向警方提交了一份請願書，指控涉事男子威脅公共安全、擾亂社會秩序，希望公安能依法介入調查，連署者共有170多名。

針對同事的舉報和深圳居民的指控，Raymond則強調自己並無犯罪行為，他稱，「我係有任何嘅違法行為嘅話，我出唔到境啦我點會返到嚟嘅？」，他也稱考慮到自己和Ryan的安全，暫時不會返回該社區，並已經著手安排將Ryan帶離該地。

內地仍未有虐待動物相關法規

深圳在動物保護觀念和立法在內地城市中走得比較前面。2020年，深圳成為中國首個立法禁食貓狗的城市，珠海也在同年跟進，但兩地關於虐待動物相關的法規仍舊缺失。

時至今日，內地並沒有「反虐待動物」相關法規。過去虐待動物案件最多以《治安管理處罰條例》做行政拘留，或者是寵物的主人可以要求民事賠償，但都未有嚇阻虐待動物的效果。

40萬粉絲「傑克辣條」虐待燒死貓咪 更拍片賺錢被拘留 網民要求嚴懲