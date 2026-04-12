內地婦四肢不全｢用嘴縫衣、手肘夾筷｣養3兒女　偉大母愛感動網民

為母則剛！內地甘肅省白銀市會寧縣回河村一名81歲老婦天生四肢不全，她沒有手腳，卻得以獨自拉拔一女二兒長大成人，靠著嘴巴和手肘艱難做事到如今，母愛讓她的小兒子感動稱其為「偉大的母親」。



內媒《極目新聞》報導，81歲的王玉氏先天四肢不全，甚至沒有正式名字，直到27歲結婚時，戶籍資料才被登記為「王玉氏」。她和丈夫務農維生，相繼生下大女兒、二兒子與小兒子。

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由於丈夫需要長時間外出工作賺錢，王玉氏只能自食其力撫養孩子們，小兒子張立虎回憶，媽媽沒有手腳，就用嘴巴縫補衣物，吃飯時用手肘夾著筷子進食，做起家事十分靈活，洗衣做飯都難不倒媽媽。

王玉氏沒有手腳，靠著嘴巴縫補衣物。（微博@極目新聞）

雖然一路走來非常辛苦，仍抱持著樂觀心態面對，並未怨天尤人。

後來大女兒、二兒子陸續嫁娶，王玉氏的丈夫也在十多年前過世，又因年紀大罹患高血壓等病症，幸好王玉氏身體狀況尚佳，有兒子張立虎和兒媳在家務農、侍奉高堂，張立虎還帶著王玉氏外出旅遊，偶爾拍攝短片或直播分享生活，張立虎也稱媽媽為「一個偉大的母親」。

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