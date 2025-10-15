血管健康｜每天做這6件事　降低致命血栓風險　令血管更健康

血栓就像是遊走於血管內的「幽靈」，一旦堵塞血管，就會使血液運輸系統癱瘓，其結果是致命的。不少朋友可能會覺得血栓離自己很遠，但其實你每天都在做的這件事：久坐。尤其是4小時久坐不動，靜脈血栓風險就會增加，快來了解一下～



血栓出現時可能毫無徵兆 一旦堵塞血管可能會致命

血栓，簡單來說就是「血塊」，它像塞子一樣堵塞了身體各部位血管的通道，導致相關臟器沒有血液供應，造成細胞突然死亡。

相關文章：血栓｜單腳腫發紫4症狀靜脈栓塞嚴重需截肢！暢通靜脈一定要開刀?👇👇👇

+ 2

血栓在腦部血管產生會導致腦梗

血栓在冠狀動脈產生會導致心梗

血栓堵塞到肺動脈就是肺栓塞



發生在下肢靜脈或盆腔靜脈的血栓，在久坐後再次活動時，可能會出現脱落，並且有可能會順着靜脈血管一路迴流到肺動脈上，將肺動脈的血流阻塞，產生急性肺動脈栓塞。

肺動脈發生栓塞後，無法正常進行氧氣交換，人體就會缺少氧氣，心臟負荷也會增加，導致患者出現突發性、持續性呼吸困難，並且可能會伴隨胸痛、咯血、暈厥、心悸等其他症狀，甚至發生猝死。在「中國猝死排行榜」上，肺栓塞排在第三位。

遠離急性肺動脈栓塞 建議你做好這2點

1. 避免長時間久坐不動

4小時久坐不動，靜脈血栓風險就會增加，尤其是老年人。每隔1小時，就應站起來活動2～3分鐘，平時坐着時，還可以隨時勾一勾腳，讓肌肉收縮一下，促進血液迴流。

注意：假期一到，長途旅行人數增多，不論是坐火車、高鐵還是飛機，如果乘坐時間長，記得每隔1小時，起來活動2～3分鐘，同時注意多飲水，儘量避免血栓形成。



2. 注意多飲水

夏天出汗多，血液容易濃縮、集結成塊狀，比較容易形成血栓，此時更應多飲水，幫助稀釋我們的血液，防止血液凝固性增強。

健康小貼士

（1）一旦懷疑肺栓塞，需要立即到醫院進行急救，對於病情比較輕的患者，可以通過皮下注射抗凝劑或者口服抗凝藥物進行治療，對於病情比較重的患者，可以採取溶栓治療或者介入治療幫助去除血栓。

（2）有靜脈血栓病史、腫瘤病史或者是口服避孕藥的女性，可以在專業醫生指導下，考慮穿戴醫用彈力襪，促進靜脈血液迴流，儘量避免血栓形成。



這些表現可能提示血管不健康

1. 突然出現意識不清，持續時間大約為幾秒鐘至幾分鐘，提示可能有腦血管病變。

2. 跑步、爬樓梯等運動時感到胸悶或胸骨後疼痛，像有一塊石板壓在胸前，提示可能有冠狀動脈狹窄。

3. 雙臂血壓差值超過20毫米汞柱，提示可能有主動脈或鎖骨下動脈病變等。

4. 走路時出現下肢疼痛、無力或麻木，休息一段時間後緩解，提示可能出現下肢血管狹窄。



做好這6件事 讓你的血管「強大」起來

1. 合理飲食

不良飲食習慣，容易使血管「堵塞」。建議每人每天油攝入量不超過25克，鹽攝入量不超過5克，添加糖攝入量不超過25克。

推薦多吃蔬菜、水果、低脂乳製品、魚、全穀物、富含鉀和其他礦物質的食物，多飲水促進血液循環。

2. 合理運動

不要久坐不動，每周應運動至少5次，每次運動不少於30分鐘。一般來說，運動後微微出汗，呼吸略快但感覺舒暢，無明顯疲勞感為宜。適合夏季的運動有慢跑、快走、八段錦等。

3. 早睡早起不熬夜

熬夜等不規律作息是心臟、血管的「大敵」。每日保持7～8小時充足的睡眠時間及良好質量的人群，心血管病風險明顯降低，最好在23:00前入睡，不要熬夜。

相關閲讀：心臟病｜盤點心肌梗塞9大前兆 3方法預防低鹽飲食、控制體重👇👇👇

+ 5

4. 保持心情愉悦

不良情緒會使血管內皮損傷，引起血管痙攣，增加血栓風險。保持心情愉悦、遇事淡然處之，也是對心腦血管的一種保護。

5. 定期體檢

血管方面的體檢一般為血管彩超，能夠初步判斷血管是否發生堵塞，一年檢查一次即可。

6. 遠離煙酒

煙酒是血管的「敵人」，研究發現，吸煙酗酒，會使血液黏稠度比正常時升高8倍以上。因此，遠離煙酒是保證血管健康的關鍵，還要注意遠離二手煙。

血管健康小總結

1. 血栓出現時可能毫無徵兆，一旦堵塞血管可能會致命：

（1）血栓在腦部血管產生會導致腦梗

（2）血栓在冠狀動脈產生會導致心梗

（3）血栓堵塞到肺動脈就是肺栓塞

2. 遠離急性肺動脈栓塞，建議你做好這2點：避免長時間久坐不動、注意多飲水

3. 做好6件事，讓你的血管「強大」起來：合理飲食、合理運動、早睡早起不熬夜、保持心情愉悦、定期體檢、遠離煙酒



相關文章：【每日3分鐘】防血管老化只需2個簡單動作！身體前屈即測血管年齡👇👇👇