醫揭5種天然食物吃錯易中毒！1類豆未熟最傷腎　蘋果籽千祈咪吞！

許多人崇尚吃原型、天然食物，但「天然」就絕對安全嗎？台灣知名腎臟科醫師洪永祥發文警告，自然界許多植物自帶防禦性的天然毒素，若食用方式錯誤（如未煮熟、發芽或生食），瞬間就會變成「天然毒物」，嚴重恐導致急性中毒、神經損傷甚至腎衰竭。



洪永祥在Facebook專頁點名一般人最容易誤踩雷的「5種天然食物」：

5種天然食物吃錯恐中毒（Facebook@洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法）

1. 發芽的馬鈴薯（高溫煮熟也沒用）

馬鈴薯（薯仔）發芽或變綠會產生神經毒素「龍葵鹼」。曾有病患將芽切除並高溫油炸，吃下後仍狂吐、意識混亂送急診。龍葵鹼無法透過切除或高溫破壞，看到發芽或帶苦味請直接整顆丟棄。

2. 沒煮熟的豆類（如四季豆）

含有大量「植物血球凝集素」。許多人為追求口感「脆度」而快炒半熟，吃下肚恐引發劇烈腹痛、狂吐脫水及腎功能惡化。豆類料理務必徹底煮透。

3. 木薯與竹筍

含有「氰苷」，人體消化後恐轉為劇毒氰化物。這類毒素具揮發性，處理時須浸泡、切片並充分加熱，且烹煮時「最好別蓋鍋蓋」，讓毒素隨蒸氣散失。

4. 苦杏仁與水果核仁

苦杏仁、桃李核甚至「蘋果籽」，皆含「苦杏仁苷」，代謝後會釋放氰化物，過量恐致呼吸衰竭。家長務必注意，別讓孩童隨意咬碎吞下果核。

5. 新鮮金針花

含有「秋水仙鹼」，尤其慢性腎病患者代謝差，誤食未處理好的新鮮金針花恐致腎功能急遽惡化。建議優先選用「乾燥處理」的產品，新鮮金針花則須浸泡、去花蕊並徹底煮熟。

洪永祥也特別提醒，若原本應清甜的絲瓜、黃瓜等出現強烈苦味，代表可能含有「葫蘆素」，硬吞恐引發嚴重腸胃炎；若吃到帶有臭苦味的花生堅果，極可能已遭黃麴毒素污染，請立刻吐掉漱口。他最後呼籲，別盲目迷信「天然越好」的生食偏方，懂得正確處理與烹調，才能真正保健身體。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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