女子腹痛嘔吐急性腸胃炎！全因1塊凍肉！冷藏太久3危機+4情況即丟

年關臨近，家家戶戶開始大掃除，雪櫃往往成為清理的「重災區」——一兩年的凍魚、兩三年的凍肉，扔了怕浪費，吃了又擔心。你是否也以為，只要放進冷凍室，食物就能永久保鮮？



低温真的能「凍住」時間嗎？凍肉放久了究竟能不能吃？怎樣儲存才安全？今天，我們就來徹底說清冰箱冷凍肉的保存真相。

吃放了半年的冷凍肉 因急症被送進醫院

1月8日，江蘇南京一位女士因腹痛、嘔吐被送醫，確診為急性腸胃炎。而「罪魁禍首」，竟是冰箱裏存放了半年的冷凍肉。①

類似的情況並不少見。很多家庭習慣把肉長期凍在冰箱，認為低温就能萬無一失。然而，冰箱並不是「時空暫停器」，凍得太久的肉不僅口感變差，還可能暗藏健康風險。

冷凍肉的保存真相（01製圖）

揭秘食物低温保鮮誤區👇👇👇

+ 4

低温≠安全 久凍肉暗藏三大隱患

冰箱冷凍層雖然能抑制細菌生長，卻並非徹底滅菌。尤其是反覆解凍的肉，更可能成為「細菌温牀」。以下是長期冷凍肉類的常見隱患。

1. 細菌潛伏：李斯特菌的致命威脅

家庭冰箱中常見的李斯特菌，在-18℃仍能存活。孕婦感染可能導致流產，老人兒童易引發腦膜炎。

2. 營養流失：從鮮肉變成「殭屍肉」

肉類在冷凍過程中，冰晶刺破細胞壁，解凍時汁液攜帶大量水溶性維生素和礦物質流失。一塊冷凍半年的豬肉，維生素C含量不足鮮肉的50%。

3. 口感崩塌：吃起來很柴就像木渣

長期冷凍的肉纖維斷裂，解凍後汁液流失，烹飪後乾硬如柴。冷凍9個月的雞胸肉，持水性下降40%，煎烤時還更容易焦糊。②

冷凍肉到底能放多久？這張時間表請收好

家庭常用冰箱的温度相對不穩定，頻繁開關門、突然斷電、延遲啟動等因素都可能導致温度波動，因此冷凍肉的保質期限也會大幅縮短。

一般情況下，並不建議將凍肉放置過久，1個月內食用完畢是最佳情況。如果有延長冷凍肉類保存期限的需求，不同肉類在家庭冰箱的最長保存期可參考以下期限：

豬牛羊肉：4-6個月

雞鴨禽肉：6-9個月

魚蝦水產：3-4個月



注意：超過上述期限的凍肉，即使看起來沒壞，營養也已大打折扣，比如維生素B群可能流失30%，長期食用還可能增加慢性炎症風險。②

凍肉出現這4種跡象 務必立刻丟棄

如果發現冷凍肉出現以下4個變質表現，則應儘早扔掉，別再食用：

1. 外觀變了

正常的冷凍瘦肉顏色多為淺灰色，肥肉和油脂為白色。如果肉色變成紅褐色、灰色或灰綠色，甚至出現白色或黑色斑點，說明肉已變質，微生物產生大量代謝物，這種肉不宜食用。

2. 味道變了

變質肉有明顯的腐臭味，是因為被微生物分解後，會產生各種胺類、吲哚、酸類、酮類物質，從而散發氣味。此時，即使加入大量調味料，依舊無法掩蓋味道。

3. 手感變了

新鮮的肉其肉質緊實，有一定的彈性，按壓凹陷部位很快就會復原，用手摸有輕微油脂感，但不黏膩。變質的肉表面會產生黏性代謝物，摸起來有黏膩感，甚至拉絲。

4. 肉湯變了

正常的肉煮熟之後，肉湯是比較清澈的，變質的肉煮熟之後肉湯則相對渾濁。③

科學處理方法 讓凍肉「安全復活」

1. 冷凍前：做好分裝

• 按量分裝：將肉切成單次用量，用真空袋或保鮮盒密封，擠出空氣防氧化。

• 處理技巧：魚類去內臟、禽類去頭爪，表面塗抹食用油鎖住水分。



2. 冷凍中：寫好標籤

• 標記法則：用防水標籤註明「冷凍日期+品類」，例如「2026.01.08 豬肋排」。

• 存放禁忌：生熟分層存放，冷凍室留30%空間保證温度穩定。



3. 解凍時：講究方法

安全方法：

• 冷藏解凍：提前12小時將肉移至冷藏室，每500克需4-8小時。

• 微波解凍：用解凍功能，解凍後立即烹飪，避免「外熟內冰」。



危險操作：

• 熱水泡解凍：60℃温水浸泡1小時，細菌量翻倍，營養流失加劇。

• 反覆冷凍：解凍過的肉再冷凍，菌落總數呈指數級增長。②



冰箱是廚房的好幫手，卻不是食物的「保險箱」。凍肉也有自己的保存時限，久放不僅風味流失，更可能危及健康。記住「分裝、標記、科學解凍」這三步，定期清理冰箱，讓每一口肉都吃得放心、吃得新鮮。

相關文章：入廚貼士｜7~60℃係危險溫度帶助細菌生長？學識雪櫃使用5大原則👇👇👇

+ 5

本文綜合自：

①2026-01-08大象新聞《女子吃冰箱裏放半年的凍肉被送醫》

②2025-04-09廣東衛生訊息《冷凍即永生？冰箱裏的冷凍肉，超過這個時間趕緊扔！》

③2023-11-03中國食品報官方平台《長時間冷凍的肉還能吃？》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」