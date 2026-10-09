10萬遊客逼爆5萬人小縣　學生宿舍被徵用、文旅局長鋪床惹議？

「10萬遊客湧進5萬人的縣城」、「文旅局長鋪床」。近日，青海省祁連縣接連火上熱搜。對此，祁連縣緊急協調學生宿舍，解決住宿難題。儘管入住遊客好評不斷，但網上還是有不同聲音，比如是否侵犯學生相關權益。



10月8日，祁連縣文體旅遊廣電局局長馮玲玲等人，在《人民日報》的《一座高原小城的暖心安置》一文中做了回應。

部分遊客被安置在學生宿舍度過寒夜：

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官網介紹顯示，祁連縣因地處祁連山中段腹地而得名，總面積1.4萬平方公里，總人口5.26萬人，境內資源富集、山川壯麗、民風淳樸。

是否能及早預判、早做準備？

「其實節前我們做過預判，但實際超出了預期。」馮玲玲說，國慶假期前，縣文體旅遊廣電局做了一輪細緻摸排：走訪了周邊民宿、牧家樂、家庭賓館，評估接待能力。去年同期，祁連縣文旅接待量按年增加75.8%，今年這個數字是220%。「臨時來的自駕遊客數量激增，這部分無法提前通過網絡訂票預判。」馮玲玲說。

是否能通過疏散、勸返的方式，就近安置旅客？

作為旅遊目的地，祁連縣在旅遊接待能力上一直有冗餘。馮玲玲介紹，全縣2.3萬張床位，即便是在夏季青甘大環線旅遊高峰時，仍能提供良好接待。10月2日、3日遊客高峰期，祁連縣在增加接待床位安置遊客的同時，也在高速路口提示勸返，疏導遊客就近住宿。

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將遊客安置到學校宿舍，是否徵得學生同意，是否侵犯學生相關權益？

西北大學公共管理學院教授司林波認為，在學生離校期間，對宿舍出於公共利益的臨時調度徵用具有合法性基礎，不直接侵犯使用權；學生宿舍具有公共資源屬性，不同於私人住宅，疊加兩所學校對學生有減免住宿費情況，學生對宿舍擁有有限使用權。是否侵犯隱私權，需要依據學生私人物品有沒有被違規佔用、使用、破壞來判斷。

祁連縣10月7日晚上召開後續處置會議，決定以縣政府名義給學生寫感謝信，兩所學校會排查學生物品丟失的情況，祁連縣文體旅遊廣電局給學校102間宿舍學生發放文創禮包。

此外，在清空原宿舍一層床鋪時，工作人員曾利用被褥等對學生私人物品進行「打包」。且在搬離之前，對宿舍原貌進行拍照留痕。

有沒有考慮傳染病等公共衛生細節？是否能把遊客安置到體育場館？

「安置到學校，本身就是應急預案之一。」祁連縣縣長梅尖參表示，這幾天夜間溫度低至0攝氏度以下，體育場館沒有暖氣，老人和小孩在高海拔、高寒環境中過夜，有健康安全風險。學校宿舍既有暖氣又能馬上入住，可實現男女分開，是祁連縣政府當時能夠實施臨時救助的最優解。

針對衛生問題，馮玲玲表示，應急管理部門第一時間調度了枕套、床單等，所有遊客直接接觸的都是新物資。10月6日，文旅部門和學校已經恢復宿舍原樣；10月7日，完成宿舍消殺工作。

假期人流高峰已過，馮玲玲心裏清楚：「接不住這波『流量』，工作就被動了。」馮玲玲認為，要把功夫下在「流量」到來之前，把協同融入日常治理。

後續處置會議的議題之一就是「提升短板」，祁連縣委書記付強表示：「從一條路的走紅，到一整套服務體系和治理能力的成熟，中間還有很長的路要走。」

此前報道

10月3日，超10萬遊客湧入青海省海北藏族自治州祁連縣這座5萬人的小城，酒店和民宿全部滿房。

10月3日夜間至4日凌晨，祁連縣文旅部門緊急騰出學生宿舍供遊客免費住宿，不少遊客在社交平台發文感謝。

事件引發關注後，有不少網友提出質疑：遊客入住學生宿舍有考慮過學生的意見嗎？10月6日，相關話題衝上微博熱搜。

對此，祁連縣文旅局的工作人員稱，10月5日已經基本沒有遊客住學生宿舍的情況了。

祁連縣教育局的工作人員告訴記者，10月5日起，他們開始清理住過遊客的學生宿舍，由衛健和疾控部門進行全面消殺，也有縣公安局排查宿舍安全問題，沒有發現任何異常。