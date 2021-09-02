重慶失明女童練習獨自出門　母親在後默默陪伴：享受守護女兒

來自重慶的小穎今年十歲，是一名先天性視障患者，自去年春天起，小穎的母親程英就開始鍛煉她使用白手杖獨自出行的能力，為了保護小穎且不被發現，程英每次都會悄悄跟在身後。

近日，程英拍攝的一段小穎獨自出門購物的短片，在網絡上走紅引發關注，不少網民為她點讚並稱之為「最深情的隱形陪伴」。程英對此表示，父母不可能永遠陪她，但很享受守護女兒獨自出門成功後的成就感。



小穎與母親。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，小穎出生時就患有失明，經過兩年的輾轉仍未被治愈。六歲時，小穎進入一間特殊學校就讀，學習了一些基本生活技能，但因走路時經常會被撞倒或跌倒，程英就為她買了白手杖，並依據使用教程親手教學使用。

隨著小穎逐漸長大，程英開始鍛煉她獨自出門的能力，「她長大了，必定要面臨這些出行問題，父母也不可能一直陪著她。」

程英回憶到，小穎第一次獨自出門是去年春天，到離家數百米的包子店買了幾個包子。程英說，「孩子起初有些抗拒，我告訴她，會在後面跟著。」最終成功買到包子的小穎還收穫了成就感。

此後，小穎愈來愈熟練，獨自出門的次數也增多，但程英說每次都會悄悄跟在身後，「一年多了，沒被發現。」程英說，每次發現小穎在路上遇到困難都會忍不住心急，但想到孩子之後的路，也只能按捺心中的衝動。

+ 4

今年2月起，程英將小穎獨自出行的短片發布在網絡，獲得了大量網民的點讚和關注。有網民稱，「放手，心卻拴得的更緊」、「媽媽的愛，永遠是兒女身後最柔軟又最堅強的陪伴」。亦有網民呼籲，今後泊車不要佔用盲人道等等。

小穎目前在重慶市特殊教育中心，學習盲文。去年暑假還在會使用電腦的視障者的幫助下，學會了電腦打字。談及未來，小穎稱想做一名老師，去教其他視障人士使用電腦。因為有人評價她聲音好聽，小穎還說長大後想嘗試播音主持。

程英說，小穎還有很多東西並未嘗試過，不確定她真正喜歡什麼。但放手讓孩子獨立行走，去感受生活的多彩，儘管看不見也足夠。