時代的眼淚　內地網絡平台「天涯社區」似已停止運作

1999年創立、此後一度成為內地頭號網絡平台的「天涯社區」，其網頁及APP近來被發現都無法進入。由於先前傳出經營危機，甚至面臨多起法律求償執行案件，令不少內地網民感嘆「天涯」的時代已逝。



綜合中國經濟週刊、法治日報等媒體訊息，天涯社區4月1日曾發布公告，指近期將進行「技術升級」和「數據重構」，平台在此期間將無法進入。但因為整個網頁及APP停止運作至今已超過20天，引起越來越多的內地網民議論。

報道指出，經查詢中國企業登記資料，成立於1999年4月的天涯社區，全名為「天涯社區網絡科技股份有限公司」，法定代表人為邢明，有16家轉投資企業，其中14家仍存續，涵蓋網絡科技、文化傳播、電子商務、投資領域，並曾在2006年得到聯想、Google等跨國資訊企業共同投資。

然而，天涯社區目前卻存在6條被執行案件，累計執行標的超過1.46億（人民幣，下同），已高出其9300萬元的註冊資本額。

此外，邢明個人還存在數十條「限制消費令」（因積欠債務遭法院下令限制消費）。而天涯社區還涉及數百起案件的訴訟，內含名譽權糾紛、侵害作品訊息網絡傳播權糾紛等案件。

不少內地中壯年網民得知「天涯社區」網頁無法進入，可能面臨無法經營的危機後，紛紛發文緬懷。其中為數可觀的網民認為，天涯在2000年代至2010年代初期的鼎盛期，曾是內地年輕網民的精神寄托。

有網民表示，當年唸書時沒有智能手機，只能天天用桌上型電腦「上天涯」，這是當時內地年輕人關注時事焦點、全球大事、思想交流的標準配備。而與其他網民以觀點相互取暖，甚至激辯、攻擊的百花齊放，令人懷念。但今天的網絡環境，反而難與「天涯」時代相比。

但有網民認為，隨著內地網絡技術逐漸普及，「天涯社區」的運行沒能跟上時代潮流，新增用戶逐漸也不再是高級知識份子，加上自媒體興起，更使網民選擇多元化，用戶大幅流失，加上2010年Google退出中國、與天涯社區終止合作後，該社區流量就迅速下滑，發言品質亦大不如前，多重因素都註定了天涯退出歷史舞台的命運。