天氣｜今日迎冷鋒轉涼　初時有一兩陣雨　明日乾燥最低16度

一道冷鋒正逐漸橫過廣東沿岸地區，天文台預料該區氣溫下降。此外，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。天文台預測，本港地區今日（19日）大致多雲。初時有薄霧及一兩陣雨，下午部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹和緩東風，漸轉吹清勁偏北風。



圖為截至3月19日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 倒春寒天氣寒冷▼



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隨後一兩日早上清涼 接近周末氣溫回升

天文台指出，預料一道冷鋒會在今早橫過廣東沿岸，該區氣溫下降。受隨後乾燥的東北季候風影響，本周中期該區早上清涼，天色大致良好。而一股溫暖潮濕的偏南氣流，會在接近周末至下周初逐漸影響華南，該區氣溫回升，有幾陣驟雨。

天文台展望，隨後一兩日早上清涼，最低氣溫在16度左右 ，日間乾燥，部份時間有陽光。接近周末至下周初氣溫逐步回升。

▼3月16日 維港潮濕有霧，一片灰矇矇▼



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周日最高26度 下周三回落最低19度

天文台九天天氣預報顯示，明日（20日）為二十四節氣的春分，料介乎16至21度，部份時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。周四（21日） 為17至21度， 部份時間有陽光，早上清涼，日間乾燥。周五（22日）最低氣溫回升至19度，最高23度，有一兩陣雨，晚上有薄霧。周六（23日）氣溫升至20至25度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月19日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（24日）及下周一（25日）均介乎21至26度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚有薄霧。下周二（26日）在20至24度之間，大致多雲，有一兩陣驟雨。下周三（27日）最低氣溫回落至19度，最高22度。