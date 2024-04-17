天氣｜今日市區達32度　新界再高一兩度　未來兩三日炎熱有驟雨

一股偏南氣流正影響廣東沿岸地區。天文台預測，本港地區今日（17日）大致多雲，有一兩陣驟雨。早上沿岸有薄霧，最低氣溫約26度。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界部份地區再高一兩度及酷熱。 吹和緩南風。



圖為截至4月17日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月16日 日暈高掛吸改市民拍攝▼



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周六至下周三有雷暴 周日起驟雨增多

天文台指出，受偏南氣流影響，未來兩、三日華南沿岸地區有幾陣驟雨，日間炎熱。預料一道低壓槽會在本周後期為華南帶來不穩定天氣。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，周日至下周初該區驟雨增多及有狂風雷暴。

根據天文台九天天氣預報顯示，周六起至下周三均有驟雨雷暴，其中下周一及下周二有狂風雷暴。

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明日最高31度 下周一及周二狂風雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（18日）及為二十四節氣「穀雨」的周五（19日），均介乎26至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。周六（20日）亦介乎26至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月17日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（21日）最高氣溫降至29度，間中有驟雨及幾陣雷暴。下周一（22日）及下周二（22日）均在25至28度之間，有驟雨及狂風雷暴。下周三（23日）及下周四（24日）均最高29度，有幾陣驟雨，其中下周三初時局部地區有雷暴。

運輸署於上午6時01分表示，因水管緊急維修，觀塘道（往旺角方向）近定富街的慢線現已封閉。同樣因水管緊急維修，大涌橋路（往馬鞍山方向）近沙角街的慢線現已封閉。

此外，由於水管爆裂，大埔道（往長沙灣方向）近石硤尾街的慢線現已封閉。同時，石硤尾街（往元州街方向）近大埔道的慢線現已封閉。