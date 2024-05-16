天氣｜今日天晴乾燥最高29度　周日至下周四有雷暴

一股清勁至強風程度的偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。同時，中國東南部普遍晴朗。天文台預測，本港地區今日（16日）大致天晴。最低氣溫約23度，日間乾燥及炎熱，最高氣溫約29度。吹和緩偏東風，風勢逐漸增強。天文台於上午6時，再度發出紅色火災危險警告。



圖為截至5月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月16日 日暈高掛吸改市民拍攝▼



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周六料有一兩陣驟雨

天文台指出，一股乾燥的偏東氣流會在今、明兩日為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。受高空擾動影響，周末期間華南有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響南海北部及廣東沿岸，該區天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

天文台展望，未來一、兩日部份時間有陽光。下周初天氣不穩定。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月16日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台九天天氣預報顯示，明日 （17日）介乎24至29度，大致多雲，日間部份時間有陽光。周六（18日）起連日有驟雨，當日有一兩陣驟雨、最高28度，日間短暫時間有陽光。

▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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下周一及周二有狂風雷暴

下周日（19日）起至下周四（23日）有雷暴，周日至下周二（21日）最高氣溫均為27度。其中，下周一（20日）及下周二料有幾陣狂風雷暴。下周三（22日）及下周四均有驟雨及雷暴，最高分別28及29度。下周五（24日）仍有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫回升至30度。