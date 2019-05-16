多區錄得逾30度高溫　元朗公園33.1度　天文台料高溫持續至下周初

今早（16日）陽光普照，天文台錄得多區氣溫升破30度；當中元朗公園更曾錄得33.1度高溫。天文台總部今日下午1時錄得31.5度，與4月26日所錄得的31.5度並列今年最高溫紀錄。 而天文台亦預料，炎熱天氣將維持一段時間，在周五（17日）及周日（19日）本港最高氣溫更會升至32度。隨低壓槽在下周初影響本港，下周將會有驟雨。

今早（16日）多區天氣酷熱。（倪清江攝）

天文台指，一股西南氣流正為本港帶來炎熱的天氣，預料今天部分時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴，天氣炎熱。據天文台上午11時半錄得的天氣數據，天文台錄得30.3度，京士柏紫外線指數是9，強度屬於「甚高」。

今日天氣酷熱，天文台在早上已錄得多區最高氣溫超過30度，包括西貢（32.5度）、屯門（31.7度）、將軍澳（31.6度）、上水、沙田（31.2度）等等，當中元朗公園的監察站更曾錄得33.1度高溫。

天文台今早在多區錄得超過30度高溫。（11時30分天文台網頁截圖）

周五及周日最高溫度預料達32度

而天文台九天天氣預報預料，受一股西南氣流影響，未來兩三天將持續炎熱，亦有幾陣驟雨及雷暴，周五（17日）及周日（19日）的最高溫度預料達32度。天文台又預料，一道低壓槽會在下周初為廣東帶來不穩定天氣，下周普遍多雲有驟雨。而隨著低壓槽逐漸移離沿岸地區，下周中期本港驟雨減少。