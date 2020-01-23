【鼠年2020】冷鋒迎新年　天文台預測年初三、四氣溫最低12度

冷鋒來襲，今個新年「凍冰冰」！天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在除夕（24日）及年初一（25日）影響廣東沿岸地區，該區有幾陣雨。預料一道冷鋒將於年初二（26日）抵達華南沿岸，該區氣溫顯著下降，雨勢較為頻密，隨後一兩日早上寒冷。 天文台預料，年初三（27日）及年初四（28日）早上寒冷，市區最低氣溫僅攝氏12度，達發出寒冷天氣警告的指標，或創今冬最低溫紀錄。年初四包括上水、打鼓嶺等多區最低氣溫更只得10度，市民要準備好禦寒衣物。

天文台預料年初三（27日）及年初四（28日）早上寒冷，市區最低氣溫僅攝氏12度。（資料圖片）

年卅晚稍後有幾陣雨

天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，今日（23日）正午時分本港各區氣溫普遍上升至24度或以上，下午則大致天晴及溫暖；今晚有一兩陣微雨，沿岸有霧，吹輕微至和緩東至東南風。

展望明日（24日）稍後至年初一東風增強及有幾陣雨，年初二顯著轉涼，雨勢較為頻密。而受乾燥的東北季候風影響，下周中期華南普遍晴朗。

明日便是年三十，天文台預測潮濕有霧，短暫時間有陽光，稍後有幾陣雨。氣溫介乎20至25度，相對濕度則為80%至100%，市民可「暖笠笠」地食團年飯。年初一則料多雲，有幾陣雨及薄霧，氣溫介乎19至22度，相對濕度80%至95%。

天文台料冷鋒年初二「殺到」，天氣顯著轉涼，大致多雲，間中有雨，氣溫介乎15至19度。

年初三則部分時間天色明朗，早上寒冷。氣溫介乎12至17度，相對濕度60%至85%，大埔、將軍澳及沙田等多區最低亦僅11度。年初四亦同樣寒冷，天文台料短暫時間有陽光，早上寒冷，氣溫同樣約12至17度。新年公眾假期至年初五完結，天文台料當日大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫介乎13至18度，市民上班亦要注意保暖。