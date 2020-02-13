天文台再調低下周初氣溫預測　市區最低僅10度　日夜溫差7度

黃色暴雨警告今早（13日）歷時約一小時後取消，天文台預測今日有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，要外出的市民常備雨具了！ 明日（14日）是情人節，天文台表示受高空擾動影響，料仍繼續迎來有驟雨及幾陣狂風雷暴的天氣，初時雨勢頗大，隨後強烈冬季季候風將於下周初至中期持續為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，料下周一及二（17日及18日）市區最低跌至攝氏10度。

天文台今早發出黃色暴雨警告。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

與高空擾動相關的雷雨帶在過去兩三小時為港島、大嶼山及西貢帶來超過30毫米雨量，該雷雨帶正逐漸遠離珠江口一帶。受高空擾動影響，天文台表示明日華南仍有雷雨，料情人節多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大，氣溫介乎19至21度。

天文台預料，一道冷鋒會在周末期間橫過廣東沿岸地區，該區有驟雨，下周日（16日）天氣顯著轉冷，大致多雲及有驟雨，初時局部地區有雷暴，稍後雨勢減弱，最低僅12度。隨後的強烈冬季季候風將於下周初至中期持續為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，天色將漸轉晴朗，內陸地區日夜溫差較大。

天文台今亦調低下周天氣溫度預測，料下周一及二市區最低氣溫僅10度，早上天氣寒冷，料再發寒冷天氣警告，日夜溫差可達7度。隨天色將漸轉晴朗，下周一起料至少一連五日有陽光。