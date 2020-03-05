驚蟄轉涼　下周初回暖最高氣溫28度　未來9日濕度高見「9字頭」

今日（5日）是24節氣中的「驚蟄」，代表冬去春來，春雷即將或已經響起，令冬眠中的動物驚醒。不過本港今日天氣又轉涼，天文台指清涼的東北季候風正影響廣東，而現時影響廣東的東北季候風，會在周末期間逐漸被一股海洋氣流取代，沿岸地區天氣溫暖及有霧。 天文台預測，下周日（8日）早晚沿岸有霧，相對濕度最高達100%，抽濕機是時候出動。另外，料下周一（9日）市區最高氣溫達28度，溫度轉化大，市民要注意健康。

天文台預料今日大致多雲，下午部分時間天色明朗。（天文台網頁）

天文台今日指，初春時分雨量開始增多，氣溫大致上逐步回升，不過較涼空氣仍會不時南下，溫度變化會很大，例如今日天氣又轉涼，多區最低氣溫僅14度，提醒市民這段時間要注意健康，保重身體。預料另一股東北季候風將在下周二（10日）抵達華南沿岸，下周中期該區天氣稍涼。

天文台又預料今日大致多雲，下午部分時間天色明朗，今晚有一兩陣雨，吹清勁東至東北風，離岸間中吹強風。展望明早（6日）清涼，氣溫介乎17至21度，打鼓嶺、上水及石崗等最低僅得15度，市民早上外出勿忽視保暖，以免著涼；而隨後兩三日天氣溫暖，早晚沿岸有霧。

天文台料下周一（9日）市區最高氣溫達28度。（天文台網頁截圖）

相對濕度介乎70%至100%

未來一連9日相對濕度最高均見「9字頭」，天文台料下周日部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。氣溫介乎21至27度，相對濕度則為70%至100%。

天文台料下周初相當溫暖，下周一短暫時間有陽光，早上沿岸有薄霧，稍後有幾陣雨。氣溫介乎22至28度，相對濕度則為70%至95%。然而下周中期氣溫再次下跌，料下周三（11日）短暫時間有陽光，晚上有一兩陣雨，最低氣溫再跌穿「2字頭」僅18度。