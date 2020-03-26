【清明節】冷鋒未來一兩日橫過　下周六清明料多雲有雨　最低19度

近日天氣溫暖潮濕，然而乍暖還寒，天文台預料一道冷鋒會在未來一兩日橫過華南，並帶來驟雨及狂風雷暴。受隨後的東北季候風影響，周末期間沿岸地區天氣稍涼。隨著季候風緩和，下周初該區溫暖及有薄霧。 下周六（4月4日）是清明節，「清明時節雨紛紛」，天文台料當日多雲及有幾陣雨，市區氣溫介乎攝氏19至22度。受疫情影響相信清明節掃墓的人士會減少，但市民外出仍要緊記帶備雨傘。

天文台表示，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東，今日（26日）大致多雲。（社區天氣觀測計劃 CWOS／Jane Wong）

天文台表示，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東。今日（26日）大致多雲，初時有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，晚上則沿岸有霧，吹和緩東南風。天文台展望明日（27日）日間相當溫暖，明晚及星期六（28日）間中有驟雨及狂風雷暴，週末期間天氣稍涼。

周六及下周日（29日）氣溫稍為轉涼，周六料多雲，間中有驟雨，晚上雨勢減弱，初時有狂風雷暴。氣溫介乎20至24度，相對濕度為65%至95%。下周日則大致多雲，有微雨。氣溫較周六更涼，料約20至22度，相對濕度80%至95%。

天文台料受隨後的東北季候風影響，周末期間沿岸地區天氣稍涼。（天文台網頁截圖）

天文台料下周二（31日）可短暫重見陽光，料當日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，早晚有薄霧。氣溫介乎22至27度，相對濕度則為70%至95%。其後一連數日亦是多零有雨，下周六除是清明節外，亦是兒童節，天文台料多雲及有幾陣雨，相對濕度為80%至95%。