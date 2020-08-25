今日七夕酷熱天氣警告生效　周日起一輪熱浪跨越七月十四

今日（25日）是牛郎織女鵲橋相會的七夕，天文台早上9時發出酷熱天氣警告。不過下午雲量增多，天文台預料周三及周四將會有狂風雷暴，周五天色好轉。 由下周日（30日）起，將會迎來一連五日的「熱浪」，最高氣溫達33度。換言之，9月1日的農曆七月十四「鬼節」同樣酷熱。

天文台預料，在周日起至下周四，將會迎來一連五日的「熱浪」。（資料圖片／盧翊銘攝）

酷熱天氣警告現正生效，天文台料最高氣溫達34度，下午近4時，天文台總部錄得33.7度高溫。打鼓嶺及上水也一度升至36.1度，將軍澳、西貢、大埔、大尾督、石崗、元朗公園、濕地公園、九龍城及跑馬地，最高也達35度或以上。

酷熱天氣警告，下午多區最高氣溫達35度或以上。（天文台網站）

周三及周四有狂風雷暴

天文台指出，受高空擾動影響，未來一兩日廣東沿岸有大驟雨及雷暴，預料明日至周四，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

不過，隨著高空擾動逐漸遠離，本周後期至下周初驟雨減少，天色好轉，天氣回復酷熱。天文台預料由周日（30日）起至下周四（9月3日），將會一連五日迎來「熱浪」，最高氣溫達33度，局部地區有驟雨，日間酷熱。