天文台調低氣溫預測　除夕、元旦低至8度　迎2005年後最凍元旦

【平安夜、聖誕、除夕、元旦天氣】聖誕新年假期將至，港人將迎來過去16年以來最凍的元旦日。香港天文台最新預測，下周五、元旦日（2021年1月1日）的氣溫預測，市區氣溫將介乎攝氏8至13度；新界氣溫會再低幾度，是2005年元旦後最低溫的一次。據天文台紀錄，2005年元旦最低溫為6.4度，其後十多年來，元旦日最低氣溫亦有雙位數。

+ 7 + 7 + 7

天文台最新天氣預測，聖誕節假期至下週初，華南沿岸天色明朗，日間和暖，但預料一股強烈寒潮將於下週中期抵達廣東，屆時天氣會顯著轉冷及有幾陣雨。本港在除夕及元旦假期天氣寒冷，市區最低氣溫或降至8度，新界氣溫會再低幾度。



平安夜預測氣溫略升 料有18至22度

天文台今日（23日）最新預測，明日平安夜氣溫略升，預料有18至22度，較早前預測的僅有17至20度和暖。

至於除夕（31日），天文台調低了氣溫預測，由昨日預計的10至14度，降至8至13度。天文台預計，當日部分時間有陽光及乾燥，早晚寒冷。

未來九天香港天氣預測。（天文台截圖）

迎2005年後最凍元旦

而明年1月1日元旦日，天文台預測氣溫只有8至13度，料部分時間有陽光及乾燥，早晚亦會較寒冷，預計港人將迎來2005年後最凍的元旦日。翻查歷年氣溫資料，以天文台錄得最低氣溫計算，2005年元旦最低溫只有6.4度，近十多年來元旦日最低氣溫亦有雙位數。

自香港天文台從1884年有紀錄以來，錄得最低氣溫的元旦日為1888年1月1日，當年當日最低溫只有6度。根據紀錄，過往最寒冷的除夕為1913年及1983年，同樣錄得6.9度。



另外，天文台預測除夕及元旦日的相對濕度只有百分之45至70，市民宜注意保濕。