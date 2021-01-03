交通天氣| 港深西部公路往深圳灣近藍地封閉　天晴乾燥最高19度

因交通意外， 2日深夜開始，港深西部公路往深圳灣公路大橋方向近藍地的全線現已封閉。 駕駛人士請考慮改用其他道路。

今早市區氣溫約14度，新界氣溫普遍降至12度或以下。天氣預測大致天晴，日間乾燥，最高氣溫約19度。展望未來一兩日氣溫稍為回升。本週後期再度轉冷。

今日天朗氣清，寒冷天氣警告繼續生效。（陳永武攝）

06:34 較早前因日常檢查及維修保養而封閉的屯門赤鱲角隧道公路往機場方向的管道快線現已解封。

06:02 最新天氣報告，尖沙咀天文台錄得氣溫14度 ， 相對濕度百分之59 。黃色火災危險警告現正生效 。請注意 ：霜凍警告和寒冷天氣警告現正生效 ，市民應小心保暖 。

01:16 運輸署消息，為配合屯門赤鱲角隧道的日常檢查及維修保養，屯門赤鱲角隧道公路往機場方向的管道快線現已封閉。駕駛人士只可使餘下行車線。駕駛人士請小心駕駛及保持忍讓。

00：20 龍翔道凌晨出現車龍，往觀塘近13D出口有警方設置路障查車，原因有待瞭解，塞車等候時間約15分鐘。

00：00 呈祥道往沙田方向交通擠塞

呈祥道凌晨12點實時（馬路的事討論區）

23：34 運輸署消息，因交通意外，港深西部公路往深圳灣公路大橋方向近藍地的全線現已封閉。 駕駛人士請考慮改用其他道路。 現時上址交通繁忙。 駕駛人士請盡量忍讓。