天氣交通｜溫暖潮濕22至27度　清明期間東鐵部分列車停羅湖站

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-19 07:43

朝早6點天文台錄得氣溫23度，相對濕度百分之90。本港今日預測大致多雲，早上有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光，最低氣溫22度，最高氣溫約27度。吹和緩偏東風。

運輸署宣佈為方便市民前往沙嶺掃墓，3月20日至4月18日期間，東鐵綫部分列車會來往羅湖站，羅湖站亦將會局部開放。

運輸署表示，清明期間東鐵部分列車會來往羅湖站，亦將局部開羅湖站。（資料圖片）

運輸署於上午06時25分宣佈：為配合疫情防控措施，東鐵綫羅湖(除指定時間外)及落馬洲站暫時關閉，來往紅磡至上水站的列車服務則維持正常。然而為方便市民前往沙嶺掃墓，3月20日至4月18日期間，東鐵綫由頭班車起至晚上7時，部分列車會來往羅湖站，羅湖站亦將會局部開放。屆時請留意東鐵綫車站內的資訊。馬場站會維持關閉，列車亦不途經該站。請乘客預早計劃行程。 市民請留意電台/電視廣播的最新交通及公共運輸服務消息。

2021.3.19 香港 東區走廊 （黃偉民攝）

受一股較潮濕的偏東氣流影響，今明兩日華南沿岸日間相當溫暖，早上有薄霧。預料一道冷鋒會在星期日稍後抵達廣東沿岸，受其相關的東北季候風影響，下週初該區早上顯著較涼。隨著季候風在下週中期緩和，廣東沿岸地區氣溫回升。